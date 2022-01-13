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周六，洛阳市图书馆“非遗看洛阳”讲座关注三彩艺术
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 17:22

　　今日记者从洛阳市图书馆了解到，本周六，“非遗看洛阳”系列讲座推出《三彩艺术的前世今生》，感兴趣的读者可在线观看直播啦！

　　讲座内容：

　　中国，china；china，陶瓷。中国，是陶瓷的故乡。洛阳三彩是中国陶瓷史上的创举，是中华文化之瑰宝，它把中国陶瓷文化的全部潜能和优势都充分彰显出来，是中国陶瓷文化悠久历史发展中所积累的经验与技术，是审美感受与文化底蕴的结晶，历史的变迁、文化的演进，又催动三彩艺术一次次的升华；每个时期的三彩既有对前人的承传，又展示出有鲜明时代特征的美学风貌，此次将为您探秘中国三彩的前世今生。

　　主讲人：

　　郭爱和，中国陶瓷艺术大师，中国工美行业艺术大师；中国三彩艺术馆、洛阳三彩艺术博物馆馆长；三彩艺“三彩釉画”创始人。作品荣获国内外金奖百余项，主要代表作品有《唐韵》《国之中城之源》《璀璨》《文明之源》《山高水长》《洛阳》《尚品》《国脉》等。

　　地点：洛阳市图书馆一楼第一报告厅

　　时间：8月6日(周六)15点开始

　　参加方式：系列主题讲座同步采用线下、线上两种活动方式，线上报名已满，您可通过洛阳旅游、洛阳市图书馆视频号观看直播。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 张炜)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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