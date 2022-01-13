提醒！洛卢高速宜阳段9日-12日白天因施工间断封闭、放行

4日，记者从洛阳高速交警支队获悉，因施工需要，8月9日-12日每天6时-17时，洛卢高速公路宜阳段进行上跨施工，交替封闭半幅道路，间断放行，未封闭的半幅道路正常通行。

4日，记者从洛阳高速交警支队获悉，因施工需要，8月9日-12日每天6时-17时，洛卢高速公路宜阳段进行上跨施工，交替封闭半幅道路，间断放行，未封闭的半幅道路正常通行。

施工区域航拍

洛阳高速交警支队相关负责人介绍，按照新(新安)伊(伊川)高速公路施工计划，有关单位近期将在洛卢高速公路洛阳宜阳段新建柳泉枢纽互通立交进行施工。为保障高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，并经省公安厅高速总队同意，施工期间将对洛卢高速公路宜阳段采取半幅间断放行、半幅正常通行的限制交通措施。

具体为，8月9日-12日每天6时-17时，洛卢高速公路宜阳段(K29-K32)进行上跨施工，交替封闭半幅道路，间断放行，封闭间隔时间约20分钟，未封闭的半幅道路正常通行。

该负责人提醒，施工期间，途经该路段的车辆，请按照道路交通标志、标线的指示通行，合理选择出行时间和路线，可通过“洛阳交警”微博微信平台、交通运输服务监督电话12328、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 张怡熙 文/图 通讯员 马军锋）