“网格+创建”！老城区千余名网格员“现场办公”处理问题超3000个

“这一圈走下来确实不轻松，但看着各处都干净整齐了，我心里舒坦！”4日上午，洛阳市老城区南关街道贴廓巷社区第三网格员翟晓霞指着自己身后的几栋楼说，她刚刚和同事一起完成了当天第三网格的首轮巡查任务，对街巷卫生、小广告张贴、车辆乱停乱放等问题进行“现场办公”。

“这一圈走下来确实不轻松，但看着各处都干净整齐了，我心里舒坦！”4日上午，洛阳市老城区南关街道贴廓巷社区第三网格员翟晓霞指着自己身后的几栋楼说，她刚刚和同事一起完成了当天第三网格的首轮巡查任务，对街巷卫生、小广告张贴、车辆乱停乱放等问题进行“现场办公”。

和翟晓霞一样，史思远也是老城区的一名普通网格员。在他负责的西关街道玄武门社区第三网格，他每天都要沿路巡查排摸、逐户走访，有时一天下来，他随身携带的问题记录本就已写得满满当当。在他看来，能有机会与居民们面对面拉家常，倾听并记录下他们的“心愿清单”，对自己来说是一件特别有意义的事情，因为文明社区创建的检验标准就是居民们的幸福感和获得感。

翟晓霞和史思远都只是老城区文明社区创建的一个缩影。

老城区文明办相关负责人介绍，为切实助力创建工作走实走深，老城区确立“网格+创建”特色机制，即广泛发动网格员，将社区划分为“创建网格责任田”，实现文明创建从“标准化”到“规范化”再到“精细化”的提质升级。与此同时，与传统网格员的使命不同，在完成“网格+创建”升级后，网格员们也就完成了兼任宣传员、劝导员、巡查员、联络员等的角色变身。截至目前，老城区千余名网格员已走访居民3万余人，发放文明城市创建宣传品5万多件，处理解决超过3000个环境卫生等问题。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘雨震 秦涛 刘新合 文/图）