从被助者到救助者 孙魁月不忘初心回馈社会

阳光助学活动自启动就受到各方爱心人士的慷慨解囊，让无数学子得以圆梦，昂首迈向新的人生。

阳光助学活动自启动就受到各方爱心人士的慷慨解囊，让无数学子得以圆梦，昂首迈向新的人生。在今年的助学活动中，孙魁月像往常一样拿出1000元爱心款，想尽自己的绵薄之力来回馈社会。

接受资助，将爱传递。2012年由于家庭发生变故，他报名参加了阳光助学行动，爱心人士的资助使他燃起了新的希望，照亮了他人生中黑暗的时光，让他的大学梦得以圆满。从那一刻起，一颗爱的种子便在他的心底生根发芽。在大学期间，他时刻感念曾经得到的帮助，想将这份爱和温暖传递下去。所以不管同学们遇到什么困难，孙魁月总是第一个站出来帮忙解决。同时，他在大学的课余时间也会通过打零工来补贴生活所用，减轻家里的负担。

不忘初心，反哺社会。因为自己曾经被那道光照亮，所以这次他选择照亮别人，让爱的火炬永不熄灭，以此来感染更多的人参与助学活动。2016年毕业参加工作，等生活基本稳定之后，自2019年开始每年8月份都会捐赠1000元爱心款参与阳光助学行动，这一捐就是4年。“工作了，就想着要回馈社会，报答社会，尽自己的力量来帮助困难的学生”孙魁月笑着说。简简单单的一句话映射了这四年来不曾改变的助学“初心”。

2021年7月郑州连续遭暴雨袭击，发生特大洪水，致使郑州多地被淹。孙魁月看到后十分忧心，又一次选择挺身而出，通过洛阳大学生联合会捐赠钱款。这一次次的实际行动无不诠释着“助人”二字的含义。

最后孙魁月也对励志学子提出寄语：“进入大学之后要时刻保持感恩之心，将来有能力了要回报社会”。同时这也是他人生最真实的写照。将来他也会以自己的实际行动，继续奉献爱心，传递正能量。

爱和温暖仍在继续，无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。(洛报融媒·洛阳网记者 毛凤 实习生 陈言真)

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爱心人士和单位捐助善款途径如下：

户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

开户行：交通银行洛阳分行营业部