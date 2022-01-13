洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从被助者到救助者 孙魁月不忘初心回馈社会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 18:25

　　阳光助学活动自启动就受到各方爱心人士的慷慨解囊，让无数学子得以圆梦，昂首迈向新的人生。在今年的助学活动中，孙魁月像往常一样拿出1000元爱心款，想尽自己的绵薄之力来回馈社会。

　　接受资助，将爱传递。2012年由于家庭发生变故，他报名参加了阳光助学行动，爱心人士的资助使他燃起了新的希望，照亮了他人生中黑暗的时光，让他的大学梦得以圆满。从那一刻起，一颗爱的种子便在他的心底生根发芽。在大学期间，他时刻感念曾经得到的帮助，想将这份爱和温暖传递下去。所以不管同学们遇到什么困难，孙魁月总是第一个站出来帮忙解决。同时，他在大学的课余时间也会通过打零工来补贴生活所用，减轻家里的负担。

　　不忘初心，反哺社会。因为自己曾经被那道光照亮，所以这次他选择照亮别人，让爱的火炬永不熄灭，以此来感染更多的人参与助学活动。2016年毕业参加工作，等生活基本稳定之后，自2019年开始每年8月份都会捐赠1000元爱心款参与阳光助学行动，这一捐就是4年。“工作了，就想着要回馈社会，报答社会，尽自己的力量来帮助困难的学生”孙魁月笑着说。简简单单的一句话映射了这四年来不曾改变的助学“初心”。

　　2021年7月郑州连续遭暴雨袭击，发生特大洪水，致使郑州多地被淹。孙魁月看到后十分忧心，又一次选择挺身而出，通过洛阳大学生联合会捐赠钱款。这一次次的实际行动无不诠释着“助人”二字的含义。

　　最后孙魁月也对励志学子提出寄语：“进入大学之后要时刻保持感恩之心，将来有能力了要回报社会”。同时这也是他人生最真实的写照。将来他也会以自己的实际行动，继续奉献爱心，传递正能量。

　　爱和温暖仍在继续，无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。(洛报融媒·洛阳网记者 毛凤  实习生 陈言真)

扫二维码下载2022阳光助学申请表

　　爱心人士和单位捐助善款途径如下：

　　户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

　　开户行：交通银行洛阳分行营业部
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显率队赴西安交通大学对接洽谈
  • 洛阳将打造百亿级人工智能产业集群
  • 孟津区与中电光谷签署战略合作协议
  • 江凌到新安县调研
  • 瀍河区公办中小学体育场地将对公众开放
  • 今日七夕，一起看看藏在书卷中的7个洛...
  • 文物建筑或可“认养” 让老建筑焕发新...
  • 今日洛阳晴天有分散性阵雨或雷阵雨 ...
  • 鸿雁传书6年，近300封书信里藏着爱情
  • 滨河南路拓宽改造工程何时完工？洛阳...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    只有河南 戏剧幻城

    晨练

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605