这个周末，洛阳市少儿图书馆多场活动等您来

记者今日从洛阳市少儿图书馆获悉，6日、7日(本周六、周日)，该馆安排了多场免费亲子活动，名额有限，如果您和孩子感兴趣，赶快报名参加吧！

记者今日从洛阳市少儿图书馆获悉，6日、7日(本周六、周日)，该馆安排了多场免费亲子活动，名额有限，如果您和孩子感兴趣，赶快报名参加吧！ 记者今日从洛阳市少儿图书馆获悉，6日、7日(本周六、周日)，该馆安排了多场免费亲子活动，名额有限，如果您和孩子感兴趣，赶快报名参加吧！ 会展中心馆 ●趣味纸牌 活动时间：周六(8月6日)10：00 活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区 活动对象：7-8岁儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额) ●萤火虫英文故事会《Army Day》 活动时间：周六(8月6日)15：00 活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区 活动对象：5岁以上儿童，线上限报15人(一张读者证一个名额) ●萤火虫手工坊——小鱼缸 活动时间：周日(8月7日)10：00 活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区 活动对象：7岁以上儿童，线上限报15人(一张读者证一个名额) ●少儿积木公益课《狮子》 活动时间：周日(8月7日)15：00 活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆特色阅览区 活动对象：4至6岁儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额) ●二十四节气少儿体验课堂——立秋 活动时间：周日(8月7日)15：00 活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区 活动对象：6岁以上儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额) 畅元大厦馆 ●萤火虫手工坊——夏日西瓜 活动时间：周六(8月6日)15：00 活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼 活动对象：7岁以上儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额) 远恒分馆 ●萤火虫放映室《奇迹男孩》 活动时间：周六(8月6日)15：00 活动地点：洛龙区龙门大道261号 活动对象：6岁以上儿童 参与方式：根据活动时间直接到远恒分馆参与即可 (洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宁莉 文/图)