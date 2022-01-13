这个周末，洛阳市少儿图书馆多场活动等您来

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记者今日从洛阳市少儿图书馆获悉，6日、7日(本周六、周日)，该馆安排了多场免费亲子活动，名额有限，如果您和孩子感兴趣，赶快报名参加吧！
记者今日从洛阳市少儿图书馆获悉，6日、7日(本周六、周日)，该馆安排了多场免费亲子活动，名额有限，如果您和孩子感兴趣，赶快报名参加吧！
会展中心馆
●趣味纸牌
活动时间：周六(8月6日)10：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
活动对象：7-8岁儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额)
●萤火虫英文故事会《Army Day》
活动时间：周六(8月6日)15：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
活动对象：5岁以上儿童，线上限报15人(一张读者证一个名额)
●萤火虫手工坊——小鱼缸
活动时间：周日(8月7日)10：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
活动对象：7岁以上儿童，线上限报15人(一张读者证一个名额)
●少儿积木公益课《狮子》
活动时间：周日(8月7日)15：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆特色阅览区
活动对象：4至6岁儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额)
●二十四节气少儿体验课堂——立秋
活动时间：周日(8月7日)15：00
活动地点：会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
活动对象：6岁以上儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额)
畅元大厦馆
●萤火虫手工坊——夏日西瓜
活动时间：周六(8月6日)15：00
活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼
活动对象：7岁以上儿童，线上限报10人(一张读者证一个名额)
远恒分馆
●萤火虫放映室《奇迹男孩》
活动时间：周六(8月6日)15：00
活动地点：洛龙区龙门大道261号
活动对象：6岁以上儿童
参与方式：根据活动时间直接到远恒分馆参与即可
(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 宁莉 文/图)