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河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖名单公布 洛阳16名选手获奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 16:09

　　4日，记者从洛阳市文广旅局获悉，河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖名单日前公布，洛阳共有16名选手获奖。

　　本次大赛由河南省文化和旅游厅主办，旨在积极担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，培育一批有信仰、有情怀、有担当的优秀青年戏剧人才。本届大赛设老生组、武生组、小生组、花脸组、丑行组(含文武)、老旦组、青衣组、花旦组(含彩旦)、武旦组等行当和门类，共评选出一等奖51个、二等奖76个、三等奖132个。

　　●老生组

　　洛阳曲剧院演艺有限公司　王胜雷　曲剧《血染玉璧书》一折一等奖

　　洛阳豫剧院演艺有限公司　席宁宁　豫剧《萧何月下追韩信》一折二等奖

　　●武生组

　　洛阳豫剧院演艺有限公司　刘向阳　豫剧《伐子都》一折二等奖

　　●小生组

　　洛阳豫剧院演艺有限公司　薛瑞旭　豫剧《珍珠塔》一折三等奖

　　●花脸组

　　栾川县曲剧团　代苗苗　曲剧《包公辞朝》一折二等奖

　　●丑行组

　　洛阳市偃师区豫剧团　董冠杰　豫剧《花子拾金》一折三等奖

　　●老旦组

　　洛阳市偃师区豫剧团　王宁　豫剧《山村母亲》一折二等奖

　　洛阳豫剧院演艺有限公司　赵小星　豫剧《八珍汤》一折三等奖

　　●青衣组

　　洛阳曲剧院演艺有限公司　李晶晶　曲剧《蝴蝶梦》一折一等奖

　　洛阳豫剧院演艺有限公司　王青青　豫剧《大祭桩》一折一等奖

　　洛阳曲剧院演艺有限公司　程旭艺　曲剧《周仁献嫂》一折二等奖

　　洛阳曲剧院演艺有限公司　常润朋　曲剧《孟姜女哭长城》一折二等奖

　　洛阳市偃师区曲剧团　仝笑杰　曲剧《老实官》一折三等奖

　　洛阳市偃师区豫剧团　郭亚丽　豫剧《盘夫索夫》一折三等奖

　　●花旦组

　　洛阳曲剧院演艺有限公司　万阳霞　曲剧《小二姐做梦》一折二等奖

　　●武旦组

　　洛阳豫剧院演艺有限公司　邢金婷　豫剧《扈家庄》一折三等奖

　　(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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