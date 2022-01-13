河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖名单公布 洛阳16名选手获奖

4日，记者从洛阳市文广旅局获悉，河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖名单日前公布，洛阳共有16名选手获奖。 4日，记者从洛阳市文广旅局获悉，河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖名单日前公布，洛阳共有16名选手获奖。 本次大赛由河南省文化和旅游厅主办，旨在积极担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，培育一批有信仰、有情怀、有担当的优秀青年戏剧人才。本届大赛设老生组、武生组、小生组、花脸组、丑行组(含文武)、老旦组、青衣组、花旦组(含彩旦)、武旦组等行当和门类，共评选出一等奖51个、二等奖76个、三等奖132个。 ●老生组 洛阳曲剧院演艺有限公司 王胜雷 曲剧《血染玉璧书》一折一等奖 洛阳豫剧院演艺有限公司 席宁宁 豫剧《萧何月下追韩信》一折二等奖 ●武生组 洛阳豫剧院演艺有限公司 刘向阳 豫剧《伐子都》一折二等奖 ●小生组 洛阳豫剧院演艺有限公司 薛瑞旭 豫剧《珍珠塔》一折三等奖 ●花脸组 栾川县曲剧团 代苗苗 曲剧《包公辞朝》一折二等奖 ●丑行组 洛阳市偃师区豫剧团 董冠杰 豫剧《花子拾金》一折三等奖 ●老旦组 洛阳市偃师区豫剧团 王宁 豫剧《山村母亲》一折二等奖 洛阳豫剧院演艺有限公司 赵小星 豫剧《八珍汤》一折三等奖 ●青衣组 洛阳曲剧院演艺有限公司 李晶晶 曲剧《蝴蝶梦》一折一等奖 洛阳豫剧院演艺有限公司 王青青 豫剧《大祭桩》一折一等奖 洛阳曲剧院演艺有限公司 程旭艺 曲剧《周仁献嫂》一折二等奖 洛阳曲剧院演艺有限公司 常润朋 曲剧《孟姜女哭长城》一折二等奖 洛阳市偃师区曲剧团 仝笑杰 曲剧《老实官》一折三等奖 洛阳市偃师区豫剧团 郭亚丽 豫剧《盘夫索夫》一折三等奖 ●花旦组 洛阳曲剧院演艺有限公司 万阳霞 曲剧《小二姐做梦》一折二等奖 ●武旦组 洛阳豫剧院演艺有限公司 邢金婷 豫剧《扈家庄》一折三等奖 (洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博)