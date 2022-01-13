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河南嵩山龙门队回归主场 周日迎战北京国安
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 16:11
嵩山龙门队球员回到主场训练

　　4日，记者从河南嵩山龙门足球俱乐部获悉，8月7日起，河南嵩山龙门队将在中超联赛重启后迎来连续三个主场比赛，球队也将回到阔别两年半的航海体育场。

　　回归主场

　　根据中超赛程安排，第11轮起的第二阶段将于8月5日开始，12月17日结束。8月7日，河南嵩山龙门将迎来第一个主场比赛，对阵北京国安队，随后8月13日主场迎战梅州客家队，8月16日主场对阵目前的联赛“领头羊”武汉三镇队。8月20日，河南嵩山龙门将迎来客场挑战武汉长江队。

　　各支球队的主场安排也正式出炉，共有11支中超球队回归主场比赛，分别为：山东泰山俱乐部(济南奥体中心体育场)、长春亚泰俱乐部(长春奥体中心体育场)、大连人俱乐部(大连普湾体育场)、广州足球俱乐部(花都体育场)、广州城俱乐部(越秀山体育场)、浙江足球俱乐部(湖州奥体中心)、河南嵩山龙门俱乐部(郑州航海体育场)、梅州客家俱乐部(五华奥体中心惠堂体育场)、武汉长江俱乐部(武汉五环体育中心)、武汉三镇(武汉市体育中心)、成都蓉城(凤凰山体育公园专业足球场)。

　　由于相关因素，有7支球队暂时无法回到主场进行比赛，他们选择第三方场地作为主场。从赛会制回归主客场制，中超第二阶段赛程的密集度相较原先减小不少，也有效降低了球员遭遇伤病的概率。

　　观赛须知

　　嵩山龙门俱乐部已经发布主场观赛须知。根据要求，对阵北京国安的比赛，将开放30%观众席位，观众须严格落实疫情防控要求。实行实名制入场，入场前要接受严格的体温测量，并按要求配合查验场所码、48小时内核酸检测阴性证明，无异常后方可入场。所有观众须全程佩戴口罩(医用外科及以上防护级别口罩)，保持安全距离。如未佩戴口罩则无法入场观赛。

　　以下几类人群不得入场：比赛前10天有境外(含港澳台地区)旅居史的；比赛前7天内有中高风险地区所属区县(市)旅居史和阳性病例所在区县(市)旅居史人员(直辖市阳性病例所在乡(镇)街道)；活动前10天有接触确诊病例或无症状感染者的；活动前10天内有发热或呼吸道症状的；正在执行居家隔离、健康监测以及其它管控措施的人员。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）(俱乐部供图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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