外地绿牌电动车在洛阳可以骑行吗？市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在郑州工作时买的电动车上了绿牌，现在要回洛阳了，悬挂郑州号牌的电动车可以在洛阳骑行吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在郑州工作时买的电动车上了绿牌，现在要回洛阳了，悬挂郑州号牌的电动车可以在洛阳骑行吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在郑州工作时买的电动车上了绿牌，现在要回洛阳了，悬挂郑州号牌的电动车可以在洛阳骑行吗？需要换车牌吗？
洛阳市公安局回复：暂时没有相关政策要求悬挂外地电动自行车号牌的车不能在洛阳出行。车主如果需要上洛阳车牌，可以持相关手续到各交警大队上牌点补换洛阳号牌。
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