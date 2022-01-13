8月3日，洛阳市人民检察院召开警示教育大会。市检察院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话。

“今天的会议，既是贯彻落实市纪委工作部署的具体举措，也是对上半年全市检察机关党风廉政建设工作的总结，更是对下半年重点工作的再部署、再推进……”8月3日，洛阳市人民检察院召开警示教育大会。市检察院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话。

会上，与会人员集中观看了警示教育片；市纪委监委第七监督检查室副主任王磊宣读了《全市警示教育大会通报稿》，通报了上半年全市纪检监察机关案件查办情况。以身边典型案例为镜鉴，教育引导干警以案明纪、以案促改，进一步做到知敬畏、存戒惧、守底线。

会议指出，2022年上半年，全市两级检察院党组在市委和省院坚强领导下，坚定不移推进全面从严治检向纵深发展，党风廉政建设工作不断取得新成效。但在看到成绩的同时，也要清醒地看到工作中存在的问题不足。全市检察干警要永葆“赶考”的清醒和坚定，扎扎实实担负起全面从严治党和全面从严治检的政治责任。

会议强调，要强化思想引领筑忠诚。要持续强化理论武装，坚持以习近平法治思想为指引，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要扎实推进“两项教育”常态化长效化，引领广大检察干警从思想上固本培元，增强拒腐防变能力，筑牢政治忠诚。

要注重防微杜渐治未病。要抓好日常教育，持续落实好《2022年警示教育及以案促改工作规划》，把常态化开展警示教育进一步做好做实。同时，要利用支部会议、主题党日活动等扎实开展廉政教育，切实引导干警汲取教训、引以为戒，提高自身“免疫力”。要抓好谈心谈话、家风建设，以了解促理解，以清廉家风涵养清朗检风。

要完善内部制约促规范。要健全完善司法办案廉政风险防控机制，推动廉政风险防控动态化、常态化。要健全完善案件质量评查机制，着力发现司法不规范问题。要抓好“三个规定”的落实，推动“三个规定”记录报告由“重数量”向“重质量”转变。要抓好领导干部重大敏感案件把关作用，加强对一线办案的监督管理。

要坚持严管厚爱激活力。要认识到严管是前提、厚爱是保障。要规范检察官惩戒工作，促进保障检察官依法履职。要坚决落实“一案双查”，对发生重大司法错案和严重违纪违法案件的，要倒查相关人员的领导责任和监管责任。要增强制度执行刚性，落实好新时代政法干警“十个严禁”，检察人员配偶和子女“禁业清单”等制度。

要夯实政治责任聚合力。要强化政治担当，持续抓好党组主体责任落实。要落实好“一岗双责”，切实做到把党风廉政建设工作和检察工作同安排、同部署、同检查、同落实。要注重同向发力，把党组主体责任与派驻纪检监察组的监督责任融会贯通起来，努力实现“两个责任”贯通协同、一体推进。

会议还组织干警进行了纪律规矩应知应会测试。市检察院党组成员、纪检监察组组长刘边江主持会议。市检察院党组成员、专职检委、县处级干部及中层正副职参加会议。（周晓东 刘晗）