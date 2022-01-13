洛阳高校学子：口述影像服务 让视障群体也能“看电影”

“夏洛打开卫生间大门，一束耀眼的光照过来，他下意识用胳膊挡住眼，慢慢转过头，瞪大了眼睛，瞳孔里映出的是一个课堂的模样。在他身后，门缓缓关上……”3日，在宜阳县韩城镇一间会议室里，20多名视障人士(视力残疾、失明及低视力群体)在志愿者的讲解下，聚精会神地“看电影”，脸上不时露出会心的微笑。

“夏洛打开卫生间大门，一束耀眼的光照过来，他下意识用胳膊挡住眼，慢慢转过头，瞪大了眼睛，瞳孔里映出的是一个课堂的模样。在他身后，门缓缓关上……”3日，在宜阳县韩城镇一间会议室里，20多名视障人士(视力残疾、失明及低视力群体)在志愿者的讲解下，聚精会神地“看电影”，脸上不时露出会心的微笑。

当天，由洛阳理工学院外语学院无障碍语言服务团队开展的“‘瞳话’：让视界无碍 世界有爱”主题社会实践活动正式启动，这也是洛阳首次开展面向视障人群的口述影像服务。

现场“观影”

口述影像服务是通过口语或叙述，将视障者无法接收的影像信息用语言描述出来，让视障人士通过听的方式“看电影”。现场的志愿者就是视障人士的眼睛，在没有台词的场景下，将影片中的视觉成分，如空间布景、场景、人物的表情、动作等，用语言讲出来，为“观影者”营造如临其境的感受。

观影现场，大学生志愿者李旭洋，一边紧盯着屏幕，一边握着提前准备好的“台词”，当转场画面出现时，他见缝插针，以旁白的形式，活灵活现地为现场观众描绘每一处细节。

志愿者在口述影像服务

“失明后，20多年没看过电影了，感觉很新鲜，很有意思！”59岁的韩城镇居民王金婷高兴地说，希望今后还能体验到这样的服务。

为了准备好此次观影活动，无障碍语言服务团队的9名志愿者耗时近一个月，学习外地的成熟经验，选取合适的影片，然后将影片按照时长拆分成9个篇章，每人负责一部分，精心准备“台词”。

“为此，我们每个人都看了不下20遍电影，仔细揣摩人物的表情、情绪、动作，用凝练、传神和相对客观的语言进行描述，就像在重写剧本。”李旭洋说。每个人写出来的台词，还要经过后期语言风格的统一修改和编校，确保和电影人物的台词不撞车，力争达到锦上添花的效果。最终，一部近100分钟的影片，口述影像的台词整理了近8000字，并由李旭洋圆满完成了讲解。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）