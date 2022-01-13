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什么是“七下八上”？“气象微课堂”为您解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 16:12

　　8月3日，为提高市民防灾减灾意识，推动文明实践活动走深走实，洛阳市气象局机关党委第一、第四党支部开展“五联五促”主题党日活动，为洛龙区泉舜社区居民送上“气象微课堂”，对洛阳汛期、暴雨预警等级、高温天气预警等气象知识进行科普互动。

　　每年汛期，我们经常听到“七下八上”这个词，在活动现场，不少居民表示并不十分了解。洛阳市气象局气象科普团队——“乐问姐姐”解释，“七下八上”是指每年7月下旬到8月上旬，这段时间我国北方地区进入主汛期，也是洛阳一年中降水最集中的时段。

　　在该时段内，我国北方地区降水会明显增多，呈现出降水期集中、雨量大、局地性强等特点，并常伴随暴雨、雷电、大风、冰雹等强对流天气，容易出现城市内涝、山洪、山体滑坡、泥石流等次生灾害。因此，“七下八上”是洛阳每年防汛关键期。在此期间，公众和有关部门要及时关注气象部门发布的预报、预警信息，确保安全度汛。

　　夏季也是一年中强降水最频发的季节，暴雨预警信号分几个等级？洛阳市气象局党组书记、局长张春云在活动现场介绍，暴雨预警信号分四级，从低到高分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

　　发布蓝色预警信号的标准是：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；黄色标准是：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；橙色标准是：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；红色标准是：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。“按照防汛应急响应预案，当气象部门发布暴雨红色预警信号时，就要立即停止集会、停课、停业了，地下商场、地下停车场、下沉式隧道、易涝点等部位要及时封闭，政府部门要立即进行应急抢险作业。”张春云说。

　　根据最新气象资料分析，受副热带高压影响，未来几天洛阳将出现35℃到37℃的持续高温闷热天气。“乐问姐姐”介绍，在气象学上，高温是指日最高气温达到或超过35℃的天气现象，通常有两种呈现形式，一种是气温高、湿度小的干热性高温；一种是气温高、湿度大的闷热性高温，俗称“桑拿天”。

　　持续高温天气，容易让人感到不适，尤其是老人等群体，更应做好科学防暑。“乐问姐姐”介绍，高温环境容易诱发脑卒中、心肌梗死等心脑血管疾病，老人应避免在日照最强烈的正午时段外出，随时带好风油精、藿香正气水和治疗心脑血管类疾病的常备药。老年人身体机能有所退化，体质相对虚弱，高温天饮食宜清淡，有些老人生活节俭，但最好不要吃剩菜剩饭，以免引起肠胃不适或食物中毒。此外，老年群体要合理安排睡眠时间，保证夜间睡眠和适当的午休，睡眠时注意不要躺在空调出风口或电风扇下，以免患上“空调病”或热伤风。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 冉晨 吴文华 实习生 刘航宇 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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