厉害了！这家洛阳企业独家配套比亚迪多款主流车型

3日，记者从洛阳LYC汽车轴承科技有限公司(以下简称“洛轴科技”)获悉，锚定新能源汽车产业风口，今年上半年，该企业完成产值同比增加62%，并实现了独家配套比亚迪多款主流车型。

3日，记者从洛阳LYC汽车轴承科技有限公司(以下简称“洛轴科技”)获悉，锚定新能源汽车产业风口，今年上半年，该企业完成产值同比增加62%，并实现了独家配套比亚迪多款主流车型。

作为全省首家和独家轮毂轴承制造企业，洛轴科技主要从事二代、三代汽车轮毂轴承及相关零部件的研发、生产、销售及售后业务。企业生产的高新技术产品，如燃油汽车驱动轮毂轴承、燃油汽车从动轮毂轴承、新能源汽车驱动轮毂轴承和新能源汽车从动轮毂轴承等，国内市场占有率较高，对行业技术创新有较强影响力。

“自2020年开始，我们重点围绕新能源汽车轮毂轴承开展研发，目前取得一定成果。”洛轴科技相关负责人表示。

为了满足新能源汽车对轮毂轴承单元低摩擦性能的要求，该企业于2020年在业内率先启动研发新概念轮毂轴承单元低摩擦技术研发，并在今年推动该技术各项参数达到国际先进水平。

凭借产品优异的低摩擦性能，洛轴科技产品目前成功配套70%的比亚迪新能源车型，并实现对其中多款主流新能源车型的独家配套。

除了在新能源车辆领域屡屡实现突破外，近三年来，洛轴科技还与多家国内主流乘用车企业形成紧密联系。其中，长安汽车与洛轴科技从2013年合作至今，配套主要车型覆盖率超过50%；长城汽车与该企业从2015年合作至今，配套主要车型覆盖率为100%。目前洛轴科技产品已销往保定、天津、重庆等20多个地区，并有望后期出口配套泰国、俄罗斯市场。

尝到了风口“甜头”的洛轴科技，目前正在积极推动企业研发费用占比突破8%，同时引入PLM产品生命周期系统，持续建设汽车轮毂轴承寿命与性能实验室，并与高等院校合作开发科研项目，进一步把握产业风口。

根据规划，未来该企业在与比亚迪、长城汽车、长安汽车等进行深入合作的同时，还将尝试与特斯拉、日产、大众等国际车企联手，力争进入更多中高端合资品牌汽车市场，为洛阳产业高质量发展贡献新的力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 易彤彦 丁小玄）