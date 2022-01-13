部分网络平台售卖代预约门票 洛阳隋唐大运河文化博物馆发布声明

8月3日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布声明称，近期该馆接到反映，部分网络平台用户以代预约门票、抢票等为名售卖有偿服务。在此提醒市民，该馆提供的参观服务均为免费，请大家通过官方渠道预约参观，谨防诈骗。

8月3日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布声明称，近期该馆接到反映，部分网络平台用户以代预约门票、抢票等为名售卖有偿服务。在此提醒市民，该馆提供的参观服务均为免费，请大家通过官方渠道预约参观，谨防诈骗。

隋唐大运河文化博物馆关于部分网络平台售卖代预约我馆门票服务的声明

各位观众：

近期我馆接到反映，部分网络平台用户以代预约我馆门票、抢票等为名售卖有偿服务。为维护我馆与市民观众的合法权益，避免造成误导，声明如下：

1.我馆向市民观众提供的参观服务均为免费。请观众通过官方渠道预约参观，谨防诈骗。

2.我馆官方预约入口为：个人通道为“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号，团队通道为“隋唐大运河文化博物馆”官网。

3.我馆各项服务和活动信息均在官网或微信公众号发布，欢迎各位观众登陆查询。官网地址为：https://www. stdyhwhbwg.com；微信公众号为：隋唐大运河文化博物馆。

4.我馆从未授权任何机构、公司与个人售卖我馆门票等服务项目。有偿售卖门票等服务引起的一切后果，均由项目制作、销售方承担。

5.我馆保留追究相关机构、公司及个人法律责任的权利。

隋唐大运河文化博物馆

2022年8月3日

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