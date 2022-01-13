全民健身日，洛阳市体育中心体育场馆免费对外开放

3日，洛阳市体育局官方网站发布公告称，2022年全民健身日(8月8日)，洛阳市体育中心各场馆免费对外开放。 3日，洛阳市体育局官方网站发布公告称，2022年全民健身日(8月8日)，洛阳市体育中心各场馆免费对外开放。具体内容如下： 洛阳市体育中心2022年“全民健身日”体育场馆免费对外开放公告 为进一步推动全民健身活动开展，2022年“全民健身日”市体育中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：2022年8月8日(共1天)。进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)和疫情防控相关管理规定，凭绿色场所码进场健身，所有运动项目器材自备。 一、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场、新区多功能运动场、新区游泳馆、水分子游泳中心均需提前1天电话预约(预约时间：2022年8月8日，上午8:30-11:30下午14:30-17:30)，不接受现场预约。 1.新区体育场(比赛)场地 开放项目：足球 开放时间：6:00至18:00 预约电话：65920286 2.新区多功能运动场 开放项目：五人制足球、篮球 开放时间：6:00至22:00 预约电话：65920296 3.新区网球馆(包括室外场地) 开放项目：网球 开放时间：9:00至18:00 预约电话：60667768 4.新区游泳馆(咨询电话：65920281) 开放项目：游泳 开放时间：9:00至18:00 预约电话：65920028 注：预约成功后请于次日到市体育中心射击馆东门二楼文印室(204房)领取门票后凭票进场。领票时间：上午9:00-11:30下午14:30-16:00游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 5.洛阳市水分子游泳运动中心 开放项目：游泳、健身 开放时间：9:00至17:00 预约及咨询电话：60236523 开放接待人数：受场地限制当天限免150人次。 预约时间：2022年8月7日(上午8:30——11:30下午14:30——17:30) 进场须知：北门进出；受场地限制每人限时2小时；入场人员需携带身份证并缴纳80元保证金(钥匙押金30元、超时押金50元)；请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 二、西工体育场、新区室外篮球场、新区室外门球场按照正常开放公告规定进行。 1.西工体育场 开放项目：田径、毽球 2.新区室外篮球场 开放项目：篮球 3.新区室外门球场 开放项目：门球 洛阳市体育中心 ⑥