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全民健身日，洛阳市体育中心体育场馆免费对外开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 16:08

　　3日，洛阳市体育局官方网站发布公告称，2022年全民健身日(8月8日)，洛阳市体育中心各场馆免费对外开放。具体内容如下：

洛阳市体育中心2022年“全民健身日”体育场馆免费对外开放公告

　　为进一步推动全民健身活动开展，2022年“全民健身日”市体育中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：2022年8月8日(共1天)。进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)和疫情防控相关管理规定，凭绿色场所码进场健身，所有运动项目器材自备。

　　一、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场、新区多功能运动场、新区游泳馆、水分子游泳中心均需提前1天电话预约(预约时间：2022年8月8日，上午8:30-11:30下午14:30-17:30)，不接受现场预约。

　　1.新区体育场(比赛)场地

　　开放项目：足球

　　开放时间：6:00至18:00

　　预约电话：65920286

　　2.新区多功能运动场

　　开放项目：五人制足球、篮球

　　开放时间：6:00至22:00

　　预约电话：65920296

　　3.新区网球馆(包括室外场地)

　　开放项目：网球

　　开放时间：9:00至18:00

　　预约电话：60667768

　　4.新区游泳馆(咨询电话：65920281)

　　开放项目：游泳

　　开放时间：9:00至18:00

　　预约电话：65920028

　　注：预约成功后请于次日到市体育中心射击馆东门二楼文印室(204房)领取门票后凭票进场。领票时间：上午9:00-11:30下午14:30-16:00游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

　　5.洛阳市水分子游泳运动中心 开放项目：游泳、健身

　　开放时间：9:00至17:00

　　预约及咨询电话：60236523

　　开放接待人数：受场地限制当天限免150人次。

　　预约时间：2022年8月7日(上午8:30——11:30下午14:30——17:30)

　　进场须知：北门进出；受场地限制每人限时2小时；入场人员需携带身份证并缴纳80元保证金(钥匙押金30元、超时押金50元)；请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

　　二、西工体育场、新区室外篮球场、新区室外门球场按照正常开放公告规定进行。

　　1.西工体育场

　　开放项目：田径、毽球

　　2.新区室外篮球场

　　开放项目：篮球

　　3.新区室外门球场

　　开放项目：门球

　　洛阳市体育中心
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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