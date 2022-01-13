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孟津区与中电光谷签署战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:29

　　昨日，孟津区政府与中电光谷联合控股有限公司(简称中电光谷)签署战略合作协议。

　　中电光谷是以主题产业园开发运营为主营业务的上市公司，在全国42个城市开发运营产业园区76个，服务各类新兴企业8000多家。此次签约，将加快推进光谷产业社区规划、建设、运营等项目在孟津区落地。

　　签约仪式结束后，中电光谷总裁黄立平以“关于产业组织方式变革的思考”为题进行授课，从统筹人才链、创新链、供应链、资金链、产业链“五链”关系角度为孟津区产业发展提出针对性建议。

　　孟津区相关负责人表示，将突出选用敢于担当、务实重干、心有百姓、勇于改革、善于学习的干部，推动产业做大做强，为孟津“率先挺进千亿级、成为核心增长极”提供坚实的产业支撑。

　　市人大常委会副主任、孟津区委书记杨劭春参加相关活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 王艳杰 通讯员 关晓萌）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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