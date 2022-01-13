“磨喝乐”，古代洛阳人的七夕节“文创”

今天是七夕节。昨日，我市收藏爱好者李三运向记者展示了一种叫“磨喝乐”的老物件，该物件跟古代洛阳人过七夕节关系密切。

今天是七夕节。昨日，我市收藏爱好者李三运向记者展示了一种叫“磨喝乐”的老物件，该物件跟古代洛阳人过七夕节关系密切。

昨日上午，记者在李三运的办公室里见到了数十件“磨喝乐”藏品。它们看起来类似陶俑，做工虽不甚精细，但造型十分丰富，既有千手观音这样的佛教形象，也有普通的人物造型，还有虎、狮、猪、鱼、鸭等动物造型。此外，这些“磨喝乐”的大小也不尽相同，有的跟手掌一般大，有的仅有大拇指指甲盖大。