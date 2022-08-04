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今日七夕，一起看看藏在书卷中的7个洛阳爱情故事

　　农历七月七日是我国传统节日之一，称七夕节、七巧节、乞巧节、少女节。七夕节作为中华民族的传统节日历史悠久，最早可上溯到远古时代的星象崇拜。当时人们视牛郎织女星为神，后来人们加以想象，根据人类社会的现实，把牛郎织女想象为一对伴侣。

　　从古至今，七夕节代代绵延，传承着中国人的美好情感和精神气质。

　　那么古人怎样谈恋爱，又如何表达内心的深情？走，咱们一起翻开书卷，去找找那些属于洛阳的儿女情长。

三涂山

　　三涂山上唱出最古老情歌

　　中国最古老的情歌只有短短一句，就是“候人兮猗(yī)”，相传为涂山氏女思念夫君大禹时所作。大禹入赘涂山氏后不久即到远方治水，妻子在涂山之阳等他归来，唱出此句。

　　这个涂山就是三涂山，古称三塗山，位于今嵩县城南的伊水之畔。

　　相传，舜时，鲧(gǔn)治水失败，舜一怒之下将其杀了，让鲧的儿子大禹继续治水。在治理水患时，当地的涂山氏女每天为大禹送饭、洗衣，两人渐渐产生了爱情，遂结为夫妻，大禹称呼涂山氏女为“女娇”。结婚仅仅四天，大禹就离开妻子治水去了。他日夜操劳，四处奔波，三次路过家门，都顾不上回去看看亲人。

三涂山

　　水患治好后，大禹得到了众人的拥戴。他决定在三涂山召集各部落首领，这就是著名的“涂山之会”。正是涂山之会，确立了大禹天下共主的地位。涂山之会后，大禹离家到很远的地方治水，多年没有回来。

　　涂山氏女思念丈夫，在涂山上，唱出了我国最古老的情歌——“候人兮猗”。“兮”“猗”相当于现在的“啊啊”，全句意为“等候人啊，多么长久！”

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来源： 洛阳网    2022-08-04 08:34 [ 责任编辑：马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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