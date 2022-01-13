集中开展志愿服务活动 提升群众幸福感满意度

昨日，“喜迎党的二十大 建设幸福洛阳城”暨“我为群众办实事”新时代文明实践主题活动在我市百余个社区、公园等地同步开展，124家市直文明单位的志愿者们，深入分包社区、公共场所集中开展志愿服务活动。

昨日，“喜迎党的二十大 建设幸福洛阳城”暨“我为群众办实事”新时代文明实践主题活动在我市百余个社区、公园等地同步开展，124家市直文明单位的志愿者们，深入分包社区、公共场所集中开展志愿服务活动。

昨日下午，来自市委办、市政府办、市委组织部、市委宣传部等部门的志愿者们，分别走进西工区市委院社区、西工区市府院社区、洛龙区聂西路、洛龙区馨园小区等地，开展了清除小广告、清理卫生死角、规范车辆停放、宣传文明礼仪等丰富多彩的志愿服务活动。

据悉，自8月2日起，我市各级文明单位主动下沉基层一线，利用每日18时至19时时段，在各自分包范围内常态化开展“喜迎党的二十大 建设幸福洛阳城”暨“我为群众办实事”新时代文明实践主题活动，协助基层解决一批群众反映强烈的小区、背街小巷等地环境卫生差、车辆乱停放、杂物乱堆放、空中缆线乱拉扯、小广告乱张贴、遛狗不牵绳等突出问题，着力打造干净、整齐、有序、美观的城市生活环境，提升群众的幸福感、满意度。

市委常委、宣传部部长王飞参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强）