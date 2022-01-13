一把铁壶，烧开了水也温暖了人（焦裕禄在洛阳）

在中信重工的焦裕禄事迹展览馆内，有一把锈迹斑斑的铁壶，提手高，壶嘴长。当年，焦裕禄常用这把铁壶给工人烧开水。

焦裕禄为职工烧开水用的水壶

在中信重工的焦裕禄事迹展览馆内，有一把锈迹斑斑的铁壶，提手高，壶嘴长。当年，焦裕禄常用这把铁壶给工人烧开水。

说起烧水，焦裕禄可没少干这活儿。

1953年，焦裕禄到洛阳矿山机器厂(简称洛矿)刚办完报到手续，就急切地对厂里人事科的同志说：“快给我分配活吧！我的身子骨可硬实了，经得起摔打！”人事科的同志笑了笑说：“别愁没有工作做，咱这地方有多大劲儿也施展得开！”

焦裕禄进厂时，洛矿没有厂房和宿舍，大家都住在老城民房内，由于工地条件差、生活苦，工人们的意见很大。焦裕禄经常给工人们烧水、洗衣服、晒被子，同时给大家讲国家建设发展的美好前景。他以自己参加革命斗争的经历和老前辈艰苦奋斗的精神，鼓励大家“为了早日建成厂，再苦再累心也甜”。

有一次，天气炎热，任务又重，好几个工人在工地中暑了。焦裕禄及时为他们请来医生，并亲自取药、送水，安排食堂做病号饭。

借“烧开水”这件事，焦裕禄还做通了群众思想工作，成为出色的“政治科长”。

小张是一个家住上海、毕业于上海复旦大学的青年技术员，可来洛矿没多久，就嫌弃起洛阳的古、苦、土来。他还编了顺口溜：“电灯不明，马路不平，电话不灵。” “想洛阳、盼洛阳，来到洛阳太荒凉。”

由于受不了洛阳的艰苦生活，小张借出差的机会回到上海，再也不愿意回洛阳了。有人说，把他开除算了，也好惩一儆百。

焦裕禄则提出了不同意见，他说：“我们现在就是比较困难嘛！市场上连一块面包也买不到，同志们经常在工地上跑来跑去，连口开水都喝不上。对于小张，我们要去争取、教育，而不是给一个处分了之。”

焦裕禄这么一说，大家都觉得有道理。最后厂里决定：先发信，耐心说服，动员他回来。

最终，小张在父母的劝说下，主动回来工作，厂里还举行了欢迎会，焦裕禄亲自致欢迎词，小张忍不住哭出声来，他表态今后坚决按照党的要求努力工作，决不辜负同志们的期望。

“烧开水”，拉近了焦裕禄与群众的心理距离，也帮助他做通了群众的思想工作。在兰考工作时，焦裕禄到群众家中走访，常常一碗白开水就和群众打成一片，也给人留下了清清白白做人、干干净净做事的形象。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）