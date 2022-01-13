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精准帮扶 联动服务 全力推动项目建设提速提效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:23

　　昨日，市人大常委会主任吴中阳到涧西区调研分包重点项目推进情况和信访稳定工作。

　　在东旭氢能电机及高端装备产业园、一拖高效低排放YTN3柴油机智能制造建设项目现场，吴中阳听取项目最新进展汇报，详细了解基建安装、设备采购、人才引进等情况，询问市场前景、未来规划、政策落实及遇到的难点堵点问题。他强调，各相关部门要紧盯企业关切、回应企业需求，结合“万人助万企”“能力作风建设年”等活动，倒排工期、挂图作战，精准帮扶、联动服务，为项目建设提供全流程、全方位、全生命周期服务，真正把助企纾困的各项政策落实落细，全力推动项目建设提速提效。政府部门和企业要在产业上抢先谋划、提前布局，紧盯上下游关联企业，围绕产业链“空白”精准招商，搭建产业协作平台，构建良好产业生态，打造以龙头企业为引领、着力延链补链的产业集群，为洛阳建强副中心、形成增长极增添新动力。

　　吴中阳还到涧西区长春路街道办事处，听取信访案件化解工作汇报。他强调，各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神，进一步提升政治站位，提高应对风险挑战、解决困难问题的能力和水平，坚决把“两个维护”落实到行动上。要牢固树立底线思维，认真梳理排查，摸清工作底数，拿出有力举措，切实减存量、控增量、防变量，推动信访积案逐步得到有效化解。要站稳群众立场，践行为民宗旨，一案一策、一事一议，用心用情用力化解信访案件，依法及时解决好群众合理诉求，切实把各类矛盾化解在早、化解在小、化解在基层，确保社会大局和谐稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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