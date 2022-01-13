洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

文物建筑或可“认养” 让老建筑焕发新生机

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:25

　　您家附近的老建筑，今后有可能变成民宿、客栈、茶社……近日，国家文物局印发《关于鼓励和支持社会力量参与文物建筑保护利用的意见》(以下简称意见)，释放政策利好，引发社会各界尤其是不少社会投资、经营者的关注。记者采访了解到，引入社会力量参与文物建筑保护利用，在我市已有成功案例，且取得了良好成效。如果您对“认养”文物建筑感兴趣，这些内容不妨了解一下。

新华书店进驻一栋苏式建筑

　　我们身边有大量低等级的文物建筑

　　什么是文物建筑？按照文物保护法规定，文物分为可移动文物和不可移动文物两大类别。不可移动文物包含古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等，其中的古建筑即被称为文物建筑。

　　在不少人的印象里，文物建筑是那些由专门机构或专人开展日常维护、安全保卫的省保、国保单位。其实，我们身边还有大量低等级的文物建筑。数据显示，我市核定公布为文物保护单位的文物建筑有270处，而尚未被核定公布为文物保护单位的文物建筑有近3000处，占全市不可移动文物总量的45%，且多数鲜为人知。

　　以涧西区为例，该区域共有45处不可移动文物，除了洛阳涧西苏式建筑群、王湾遗址、东周王城遗址(部分)、洛阳耐火材料厂旧址、尚凹遗址，其余40处均为尚未被核定公布为文物保护单位的一般不可移动文物，后者占该区不可移动文物总量的近90%。

　　国家文物局此次印发的意见，主要目的是让社会力量参与文物建筑保护利用，范围明确为县级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的文物建筑，着力解决此类文物建筑保护管理力量不足、日常维护保养不到位、社会力量参与不够等问题，推动文物建筑“有人管、在利用、出效益”。

　　可利用文物建筑开办旅游休闲服务场所

　　市文物局相关工作人员告诉记者，虽然意见将社会力量参与文物建筑保护利用范围明确为县级文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位的文物建筑，但并不意味着所有此类文物建筑都能被“认养”。

　　“其中一部分属于个人所有，还有一部分虽然是公有的，但长年有人居住，像此类文物建筑，社会力量就无法‘认养’。”该工作人员说，目前，我市适合社会力量“认养”的文物建筑数量尚不明确，接下来，将依托各级有关部门，尽快启动适合社会力量参与保护利用的文物建筑筛选工作，形成清单后予以公布。

　　社会力量如何参与文物建筑保护利用？意见明确，社会力量参与文物建筑保护利用可以获得一定时限的管理使用权，管理使用期限最长一般不超过20年。在管理使用期间，可以利用文物建筑开设博物馆、陈列馆、艺术馆、农村书屋、乡土文化馆和专题文化活动中心等公共文化场所，还可以开办民宿、客栈、茶社等旅游休闲服务场所。

　　在社会力量参与文物建筑保护利用的程序方面，意见也有明确规定和执行范围，为社会力量送上“定心丸”。

　　意见提出，省级文物主管部门可参照社会力量参与文物建筑保护利用协议参考文本，结合本地实际，制定社会力量参与文物建筑保护利用协议文本。按照“一处一策”原则，文物建筑所有人或使用人与确定的社会力量主体签订保护利用协议，明确保护利用要求、各方权利义务和违约责任等内容。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市第六中学南校区将进行合并是真...
  • 杭州-洛阳-西宁航线正式开通
  • 冲刺！新伊高速预计年底建成通车
  • 特金奖！洛阳这一幼儿园舞蹈获全国大奖
  • 洛阳应天门“上线”网红七夕“斑马线”
  • 瀍河区启明中学今年秋季学期投用
  • 2022年度河洛青年人才托举工程项目公布
  • 洛阳与西北农林科技大学合作再结硕果
  • 洛阳将打造百亿级人工智能产业集群
  • 宜阳县董王庄乡乔庄村：“艾”情漂流 ...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    盛夏清荷

    只有河南 戏剧幻城

    晨练

    桃花沟风光
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605