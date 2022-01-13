省政协调研组来洛 李英杰带队

2日至昨日，省政协副主席李英杰带队到洛阳市伊川县、栾川县，就省政协2022年重点提案《关于积极应对我省人口老龄化的提案》进行督办调研。

2日至昨日，省政协副主席李英杰带队到洛阳市伊川县、栾川县，就省政协2022年重点提案《关于积极应对我省人口老龄化的提案》进行督办调研。

在伊川县书院路片区养老服务中心和栾川县庙子镇敬老院、栾川乡西河社区养老服务中心等地，调研组实地查看养老服务设施，详细了解养老服务机构建设规模、床位数量、入住人数、医养结合服务、存在困难等情况，听取当地应对人口老龄化、推进养老服务体系建设工作情况汇报。在栾川县中医院，调研组详细了解该院在推进老年健康服务体系建设、提升老年医疗多病共治能力、发挥中医特色注重老年健康细节建设等方面的具体做法和探索实践。

市民政局、市卫健委分别向调研组汇报了我市应对人口老龄化，加快构建“五级四类”城乡养老服务体系和探索创新老年健康、医养结合服务，强力推进老龄健康支撑体系建设相关工作情况。

李英杰强调，各级各部门要提高政治站位、高度重视，把全省应对人口老龄化工作抓紧、抓实、抓细。要坚持以人民为中心，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，满足群众多层次、多样化需求，推动全省老龄事业高质量发展。要不断提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感，为全省实现“两个确保”作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

市领导肖宏滨等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）