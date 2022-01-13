浪漫七夕爱意浓 中老年夫妻“在线”表白

“我爱你！”“这辈子遇到你是我最幸运的事。”……3日，瀍河区白马寺镇枣园社区依托新时代文明实践站，举办“浪漫七夕·爱就大声说出来”创意拍摄主题活动，7对来自辖区的中老年夫妻“在线”相互表白，浪漫氛围让人动容。
“我爱你！”“这辈子遇到你是我最幸运的事。”……3日，瀍河区白马寺镇枣园社区依托新时代文明实践站，举办“浪漫七夕·爱就大声说出来”创意拍摄主题活动，7对来自辖区的中老年夫妻“在线”相互表白，浪漫氛围让人动容。
“我爱你！”“这辈子遇到你是我最幸运的事。”……3日，瀍河区白马寺镇枣园社区依托新时代文明实践站，举办“浪漫七夕·爱就大声说出来”创意拍摄主题活动，7对来自辖区的中老年夫妻“在线”相互表白，浪漫氛围让人动容。
社区相关负责人介绍，在七夕来临之际，他们制作了创意拍摄场景，旨在让这些平日里很少将浪漫情话说出口的中老年夫妻，能够有机会当面向对方表达感谢之情与爱意。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘依珂 通讯员 赵斐斐 张伊清 摄）
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