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“干革命就不能怕吃苦”（大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:19

　　1956年12月，焦裕禄回到洛矿，担任一金工车间主任。当时，车间还没有完全建好，很多同事都在离厂一里多远的宿舍区办公。焦裕禄感到这样工作起来很不方便，就在厂区北围墙附近找了一个旧席棚，要求大家搬过来办公。

　　个别同志不是很愿意，说：“天这么冷，席棚里到处透风，怎么办公啊？”焦裕禄回答道：“席棚虽然冷一点儿，但工作起来方便得多，只要对工作有利，冷一点儿又算什么？我们干革命就不能怕吃苦。再说，天冷还可以生火嘛！”

　　听到焦裕禄这么说，大家也觉得有道理，便七手八脚地把办公室搬进了席棚。

　　到席棚办公后，焦裕禄处处为大家着想，无论刮风下雪，他每天总是早早地生好炉火，让大家一上班便能感到“办公室”里的温暖。

　　只是，人们很少能在炉火旁见到焦裕禄的身影，因为他早已到车间一线去了。

　　一金工车间建设时期，条件十分艰苦，焦裕禄作为车间主任总是带头冲在最前面。

　　在1957年年初的一天清晨，寒风刺骨，大雪纷飞。焦裕禄找到电工周学才，说：“学才，今天给你一项特殊任务。咱们的设备都露天放着，不便于夜里看管，你能不能去安上几盏灯？”

　　当时，一金工车间正在搞基建，厂里的围墙还没砌好。设备放在外面全靠警卫看管，夜里没有灯，看不见，万一出了事怎么办？一想到这儿，周学才立即答道：“好，我马上就去！”

　　焦裕禄看看外面的天气，关切地说：“不急，这会儿雪太大了，等等再去吧。”

　　“没事儿，我现在就去！”

　　“那好，我跟你去，给你打下手！”

　　听焦裕禄说要给自己打下手，周学才忙说：“焦主任，我一个人能行，外面太冷了，风雪这么大，怎么能让你陪我挨冻呢？”

　　焦裕禄毫不犹豫，扛起梯子就走：“冷怕什么，越冷越能锻炼人的意志，走吧！”

　　装电灯，要爬上五六米的高空把电线架在支柱上。周学才爬上了梯子，焦裕禄就在下面用一双有力的手牢牢地把住梯子。他关切地注视着周学才的身影，不停地叮嘱：“学才，小心啊！”

　　风雪中，焦裕禄和周学才用了两个多小时，终于把电灯装好了。

　　电灯亮了，散着柔和的光，把他们的影子映在雪地上，斑斑驳驳。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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