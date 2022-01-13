浪漫七夕爱意浓 涧西区交友联谊活动举行

3日，“青春涧西·爱在七夕”青年友好型城市建设交友联谊活动在居然之家青岛路店举行。

3日，“青春涧西·爱在七夕”青年友好型城市建设交友联谊活动在居然之家青岛路店举行。 3日，“青春涧西·爱在七夕”青年友好型城市建设交友联谊活动在居然之家青岛路店举行。 此次活动由涧西区委组织部、涧西区委宣传部、共青团涧西区委、涧西区妇联、涧西区总工会主办，洛阳晚报红娘帮帮团、居然之家青岛路店承办，旨在助力青年友好型城市建设，帮助辖区单身青年解决婚恋交友问题，助力他们扎根洛阳，为重振洛阳辉煌贡献青春力量。 此次活动共分两场，于7月29日、8月3日分别举行，共吸引300余名青年报名参加。活动现场，青年们通过参与趣味游戏互动交友，寻找自己的心动对象。活动结束后，众多青年男女现场牵手成功并领取纪念品。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 扈佳琳 摄）