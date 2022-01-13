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鸿雁传书6年，近300封书信里藏着爱情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:24
俩人时常翻阅书信

　　今天是七夕节，你眼里的爱情是什么样子的？今年68岁的王新民家中珍藏着厚厚一沓书信，陈旧的信笺、娟秀有力的钢笔字，瞬间将人带进一段激情燃烧的岁月。

　　40多年前，一个叫夏建英的姑娘走进军人王新民的生活里，俩人鸿雁传书6年。近日，记者走进他们家，听他们讲述书信里的爱情。

　　青梅竹马 爱情像天注定的缘分

　　“男大当婚，女大当嫁，这是我们爱情的开始，但不是我们相识的起点。”来到涧西区王新民的家里，他打开了话匣子。

　　时间回到1978年5月，当时24岁的王新民回洛探亲，这是他自1972年应征入伍到石家庄以来，第二次回乡探亲。转眼到了谈婚论嫁的年纪，父母要给他介绍一个女孩，名叫夏建英。

　　“是她？”听到这个名字，王新民不由得想起了夏伯伯家的“乖乖女”——20世纪50年代，王家和夏家支援洛阳建设，从信阳到洛阳安家，两家常有往来。多年未见，他的脑海里浮现夏建英小时候天真活泼的样子，对于这次见面他充满了期待。

　　在双方父母的牵线下，俩人正式见面，且一见钟情。“我特别爱看他穿军装的样子，帽徽闪闪发亮，他身上那种军人独有的气质深深吸引了我。”夏建英笑着回忆，当时她还处于学习培训阶段，俩人每逢星期天才能匆匆见一面，但俩人的感情像初夏的天气一般迅速升温。

　　“亲爱的小英，自6月2日晚在洛阳车站分手后，我的这颗心至今没有完全平静下来……”半个月的探亲假很快结束了，回到石家庄的王新民，迫不及待地给夏建英写了第一封信，鸿雁传书的浪漫便由此开始。

　　分隔两地 他们以近300封书信传情

　　“提笔的激动，心潮如海洋，当我再次打开你闪耀着恋爱火花的来信，看着你清秀整洁的字体，心里有说不出的高兴。”夏建英在回信中写道。她不知道的是，为了期盼她的回信，王新民加入了连部门口的“等信大军”队伍。

　　在王新民的军旅生涯中，信笺是他情感的寄托，传达着他对夏建英的牵挂与思念。“我至今记得，每次分发信件时，连部门口那叫一个热闹。”王新民笑着说，每当通信员分发信件的时候，拿到信的人兴高采烈，没拿到信的人有点失落，他就经历过这样的失落。有一次，他判断夏建英的回信该到了，可连续等了几天都没等到，他倍感失落，“其实那是因为邮寄延误，我才没收到她的信”。

　　“还有一次，通信员拿着一封信封上只有地址、没有收件人的信，问是不是我的，我一瞧，正是小英的字迹。”王新民说，没有收件人，信却准确无误地找到了主人，这是因为经常通信的缘故，通信员对他们常用的信封已经很熟悉了。

　　从1978年相恋到1984年王新民转业回洛，俩人的书信往来持续了6年，留下近300封书信。其间，王新民随部队辗转北京等地，俩人的书信往来却从未中断。“我们之间有说不完的话，小英是我最好的聆听者，也是我最忠实的粉丝，她最爱听我讲军旅生活中的趣事。”王新民说。

　　记者翻看俩人的书信，几乎每周一封，有时一封信三四页，俩人在信中聊生活、谈理想、憧憬着未来。

　　1980年年底，寒风凛冽，但挡不住炙热的爱情。夏建英坐了一夜火车，到石家庄与王新民登记结婚。他们选择当时很时髦的旅行结婚的方式，到北京游玩数日，俩人登上天安门城楼、踏冰昆明湖、吃涮羊肉，度过短暂又甜蜜的幸福时光。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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