一场会议，让“政策性金融”再成焦点。最近召开的市委常委会(扩大)会议，研究部署了一揽子重点工作，其中“善于用好政策性金融……积极争取国开行、农发行等政策性金融和政府专项债券支持”等被着重提及，引人深思。

一场会议，让“政策性金融”再成焦点。最近召开的市委常委会(扩大)会议，研究部署了一揽子重点工作，其中“善于用好政策性金融……积极争取国开行、农发行等政策性金融和政府专项债券支持”等被着重提及，引人深思。

常言道：政策里有黄金。作为落实积极财政政策的重要工具和抓手，政策性金融本身就是实打实、沉甸甸的真金白银。正如政府专项债，今年我国安排新增地方政府专项债券额度3.65万亿元，不仅持续保持较大规模，且在“靠前发力”导向下，发行进度亦比往年大大提前，有力助推了项目建设和投资增长。而从“通过发行金融债券等筹资3000亿元”，到“调增政策性银行8000亿元信贷额度”，综观国家近来出台的新一轮稳经济政策，同样含“金”量十足，同样直奔破解项目建设资金短缺问题。把这些政策抓住用好了，对我们抓项目、促投资无疑是“久旱逢甘霖”。

道理不难懂，从政策里“掘金”，更多考验的是能力。进言之，无论是专项债还是其他政策性融资，在投放上既都坚持“资金跟着项目走”，也都看项目是否“条件成熟、有效益、能尽快发挥作用”。如何把项目谋划准？如何提高项目筛选的科学性？如何做好项目的策划包装？面对一个个关键问题，尤需我们做深度研究，想透彻、弄明白，抓好点、走对路，练就“政策掘金”的基本功，让黄金政策发挥黄金效应，把政策红利变为发展动力！（洛平）