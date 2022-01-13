短短一首送别诗 百般滋味在心头

唐大和九年(公元835年)，杜牧被授任监察御史，分司东都洛阳，此诗作于他到洛阳上任后的第二年。

悠悠渠水清，雨霁洛阳城。

槿堕初开艳，蝉闻第一声。

故人容易去，白发等闲生。

此别无多语，期君晦盛名。

——唐 杜牧《东都送郑处诲校书归上都》

唐大和九年(公元835年)，杜牧被授任监察御史，分司东都洛阳，此诗作于他到洛阳上任后的第二年。

初夏时节，渠水清清，洛阳城内雨后初晴。蝉鸣声声中，诗人送别友人郑处诲。

郑处诲是大和八年(公元834年)进士，此次路过洛阳应是入长安应吏部试。

首联扣题，交代送友的地点与环境，“悠悠渠水清，雨霁洛阳城”，悠悠，既是描写洛阳城里渠水绵长悠远，也暗喻彼此间的友谊如清清渠水一样悠长。

这两句看似写景，却融入了诗人的情感。如此美好的时节，本该与友人携手同行，赋诗饮酒，畅怀高歌，可是朋友就要离开，诗人的留恋之情不言而喻。

杜牧风流倜傥，才华过人，可惜身边的朋友一个个离他而去，一种孤独的滋味涌上心头。颈联“故人容易去，白发等闲生”，抒发了朋友难长守、人生易老的感慨。

“此别无多语，期君晦盛名。”诗人希望友人低调行事，隐匿盛名、韬光养晦、远离祸患。为什么这么说呢？原来长安城刚刚发生过“甘露之变”。

年轻的唐文宗不满宦官专权，大臣李训、郑注知道文宗有反抗之心，便与文宗密谋诛灭宦官。

大和九年十一月二十一日，唐文宗以观露为名，将宦官头目仇士良骗至禁卫军的后院，欲将其斩杀，被仇士良发觉，双方激烈战斗，结果李训、王涯、罗立言、李孝本、韩约等朝廷重要官员被宦官杀死，其家人也受到牵连，这次事变，受株连被杀的有一千多人，史称“甘露之变”。

“甘露之变”发生时，杜牧在洛阳，因此逃过了事变的险恶风波，而郑处诲要去政治漩涡的中心长安，作为友人的杜牧不免为之捏一把汗。

有留恋、有担心、有叹息、有恐惧……短短一首送别诗，真是百般滋味在心头。(洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟)