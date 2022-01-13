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涧西区开展“阳光居务430”工作机制受小区居民称赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:19

　　“虽然7月底有强降水，但是我们小区没有出现积水，这多亏了小区进行的海绵化改造。改造过程透明，大家很满意。”2日，提起涧西区社区治理和服务创新办公室开展的“阳光居务430”工作，60岁的张晓林高兴地说。

　　张晓林是涧西区周山路街道南峰社区南峰园小区居民，也是南峰园小区业委会成员，一直积极参与社区居委会事务。

　　南峰社区党委书记、居委会主任王珂珂介绍，南峰园小区是老旧小区，小区内东西方向地势落差较大，雨量稍大就会在两处低洼地形成大面积积水，给居民日常生活带来不便，还可能引发内涝等风险。

　　“2021年5月，南峰园小区被涧西区列入老旧小区改造范围，南峰社区征求居民意见、建议时，小区积水成为居民反映强烈的问题。”王珂珂说，南峰社区将居民意见反馈给了区里。

　　结合居民反映的问题，南峰园小区成为涧西区第一个按照“海绵城市”理念进行改造的老旧小区。

　　王珂珂说，“阳光居务430”工作机制，以“规范4类居务公开内容，创新3种居务公开形式，实现党群‘0’距离”为主要内容。根据“阳光居务430”工作机制，南峰社区将南峰园小区按照“海绵城市”理念进行改造一事向小区居民进行居务公开，并召开由居民代表、业委会代表、党员代表参加的民主协调会，面对面征求小区居民意见。

　　今年4月下旬，南峰园小区海绵化改造完成，该小区设置了两座总储水量达1500立方米的集水模块。按照设计，集水模块与小区内的绿化喷灌系统相连，收集、储存的雨水既能浇灌周边绿地，又能用于环卫清洗作业，可谓一举两得，受到小区居民称赞。

　　“涧西区社区治理和服务创新办公室开展的‘阳光居务430’工作，推进社区事务阳光运行，激发居民参与民主管理、实施民主监督的热情，为进一步完善社区治理体系和实现多元共治奠定了良好基础。”市民政局基层政权科科长刘民说，下一步，“阳光居务430”模式有望在全市推广。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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