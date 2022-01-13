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生活中，他哪些举动让你感到幸福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:24
大家在一起畅谈幸福秘诀

　　●时间：8月3日

　　●地点：涧西区珠江路街道党群服务中心

　　●主持人：郭流熙涧西区珠江路街道办事处宣传干事

　　●开场白：每个人都行走在寻找幸福的道路上，到底什么是幸福？生活中，老伴儿的哪些举动会让你觉得甜蜜、欣慰？从他们的故事里找寻幸福秘诀，感受他们“一屋两人三餐四季”的甜蜜。

　　嘉宾出场

　　杨华：涧西区珠江路社区居民，68岁

　　幸福举动：彼此用幽默化解矛盾

　　婚姻生活并非只有甜蜜顺遂，还有磕磕碰碰，但我们彼此的幽默让所有矛盾变为欢笑。前几天，老伴儿邀请朋友们到家里做客。吃饭时，他不小心把一个玻璃杯打碎了，热闹的气氛瞬间凝固。我在厨房听到后，探出头询问：“杯子碎了？”“碎了。”老伴儿答道。“碎得厉不厉害？”“可厉害了。”“碎了好，岁岁平安。”“那我们要不再碎一个吧？”“不用了，一个就够了。”瞬时，屋里又是笑声一片，我和老伴儿默契地相视而笑。幽默的相处之道，让我们的生活多了甜蜜。

　　除了幽默，我们还彼此惦记。走在路上，他会让我走在内侧；过人行横道时，他会不自觉地拉着我的手。虽然他从不在我面前表扬我，但他在他的同事面前经常夸我，出去吃饭被问起哪里的饭好吃时，他总是开玩笑地说：“我老婆做的饭好吃。”一起走过的时光里，我总能感受到他对我真诚的爱。

　　在生活中，感情可能会被柴米油盐酱醋茶消磨，但生活要学会拐弯，家从来就不是讲理的地方，彼此多一些包容，日子就会像蜜一般甜。

　　李延军：涧西区春光社区居民，67岁

　　幸福举动：她的叮嘱，让我的生活变得热乎乎的

　　我经历过两次婚姻，第一次婚姻失败后，我过了15年的单身生活，独自抚养女儿。直到遇到我的老伴儿，我才慢慢懂得“有人管也是一种幸福”。

　　在和老伴儿生活的过程中，她教会了我爱一个人就要时时牵挂。过去独身时，同事邀请我去喝酒，我喝得昏天黑地，很晚才回家。每天下班后，我也不着急回家，和同事说说笑笑。但与老伴儿走到一起后，我的生活发生了很大的变化。有时我和朋友外出小聚，老伴儿总是再三叮嘱：“出去少喝点，早点回来。”生活因为有人叮嘱，变得热乎乎的。

　　彼此牵挂就是我们的幸福秘诀，我很感谢我的老伴儿，她让我感受到家庭的温暖，给予我精神支持，心里有了牵挂的人，生活变得更有奔头。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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