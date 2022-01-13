启动防汛二级应急响应，如何落实？出现以下情况之一，经会商研判启动市级防汛二级应急响应： 启动防汛二级应急响应，如何落实？ 出现以下情况之一，经会商研判启动市级防汛二级应急响应： ●预警 洛阳市气象局发布暴雨二级预警报告，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县区出现100毫米以上降雨，且有1个及以上县区出现250毫米以上降雨，或者过去24小时主城区或3个及以上其他县区已经出现100毫米以上降雨，预计未来24小时上述地区仍将出现50毫米以上降雨，并可能引发中小河流洪水、城市内涝、山洪等灾害。 ●灾害 辖区内2个以上县区因暴雨洪水发生重大或以上洪涝灾害。 ●河道 伊河、洛河、北汝河、涧河等主要防洪河道主要控制站水位接近保证水位；1条以上主要防洪河道同时或多处发生重大险情；一般河段、主要支流堤防发生决口。 ●水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库 大型水库发生较大险情，或位置重要的中小型水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库发生重大险情，或小型水库、淤地坝、挡水坝、尾矿库发生垮坝。 ●发生其他需要启动应急响应的情况 启动防汛二级应急响应，如何落实？ 市防指指挥长和副指挥长向市防汛抗旱指挥中心集结，市防办工作专班在市防汛抗旱指挥中心集中办公。 常务副指挥长在市防汛抗旱指挥中心值班，组织应急、水利、气象、自然资源、城市管理、住建等部门会商，滚动研判防汛形势，视频连线有关县区防指，组织动员部署，及时调度指挥。 根据灾害发生情况，派出由相关市领导带领的市防指前方指导组，赶赴抢险救援现场，指导督促地方做好防汛抢险救灾工作。 市防指发布进一步做好防汛抢险救灾工作的通知，督促地方党委政府和防指按照通知要求抓好贯彻落实。市气象局、市水利局、市自然资源和规划局等部门要及时发布监测预报。市防指其他有关成员单位每日8时、18时向市防指报告工作动态。洪涝灾害影响地区县区级防指每日6时、16时向市防指报告事件进展及工作动态，出现突发灾情、险情及时报告。 市应急管理局、市消防救援支队、市水利局等部门增调救援、抢险、排涝力量物资，及时赶赴灾区增援。行业职能部门要调配行业抢险救灾力量协助受影响地区开展本行业抢险灾工作，并及时查灾核灾、报告受灾情况。 14个防汛工作专班做好各项应急保障工作。 电力、交通运输和铁路、公安、城管、宣传等部门按照自身职责，做好防汛相关工作及宣传报道，确保防汛工作有序进行。 强降雨区要按要求，将相关人员转移至安全地点，做到应转尽转、不落一人。水利、城管、交通运输、文化旅游等部门要结合自身职责及时采取措施，如及时关闭易积水的低洼区域、取消大型活动和群众集会等，确保平安度汛。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）