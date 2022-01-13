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晒富不如晒“肚皮”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:15

　　今天是农历七月初七，中国民间传统节日七夕节。

　　传说，每年此日，牛郎和织女都会在天上的鹊桥相会，互诉衷肠；凡间女子对月乞巧，盼望天赐巧手，更盼一段美满姻缘，所以古时的七夕节又名女儿节、乞巧节。

　　鲜为人知的是，这一天还是古代的购物节、晒书节。

　　女人的钱最好赚

　　七夕节的起源至少可以追溯到汉代。史书里说，农历七月初七月色浪漫，姑娘们会打扮得漂漂亮亮，呼朋唤友，在月光下用彩线穿针比巧，乞求上天让自己变得心灵手巧。

　　有女人的地方就有商机，毕竟女人的钱最好赚。在北宋东京汴梁、西京洛阳等大城市，设有专卖乞巧物品的市场。古籍《醉翁谈录》记载：“七夕，潘楼前卖乞巧物。自七月一日，车马嗔咽，至七夕前三日，车马不通行，相次壅遏，不复得出，至夜方散。”

　　人们从农历七月初一就开始置办乞巧物品，市面上人山人海，车马难行，尤其是临近七夕那两天，满大街到处都是抢购货品的人，商家赚得盆满钵满。

　　与七夕节相邻的中元节，购物氛围也很浓郁。中元节时逢农历七月十五，俗称“七月半”“鬼节”，是民间祭奠亡魂的节日。

　　唐代的中元节放假三天。在唐代东都洛阳，人们赶着日子采购祭祀品，也带火了其他买卖。

　　宋代的中元节市场也很红火。《东京梦华录》里说，“市井卖冥器靴鞋、幞(音同浮)头、帽子、金犀假带、五彩衣服，以纸糊架子盘游出卖。潘楼并州东西瓦子亦如七夕。耍闹处亦卖果食、种生、花果之类”，跟七夕购物狂欢节有一拼。

　　你晒富来我晒才

　　七夕正值伏天，古人常常在这一天暴晒书籍和衣物，以防虫蛀。

　　洛阳是东汉京城。东汉《四民月令》记载：“七月七日，曝经书及衣裳，不蠹。”可见早在汉代，民间便有晒书、晒衣的风俗。

　　三国曹魏时期，曹操挟天子以令诸侯，逐鹿中原。《晋书》记载，曹操想做大做强曹氏集团，求贤若渴，四处招募人才。他听说司马懿颇有才干，便欲强行“招聘”司马懿为自己做事。

　　司马懿有眼光、有胆识、有野心，谨慎沉稳。当时天下混乱，局势未明，司马懿为求自保，起初不愿意跟着曹操干。他对外声称自己有风痹病，卧床不起，躲在家里不出门。

　　曹操多疑，暗中派人监视。

　　司马懿好看书，家中藏书甚丰。七月初七这天，他按照民间习俗，命人把书摊在院子里暴晒。好巧不巧，突然天降暴雨，眼看那些珍贵的古籍善本被暴雨打湿，司马懿心疼得不得了，情急之下，居然忘了自己在装病，慌里慌张地爬起来去收书。这一幕不巧被一个婢女看见，司马懿怕真相泄露，竟然杀了这个可怜的婢女。

　　纸包不住火，装得了一时装不了一世，后来曹操发狠，司马懿到底还是乖乖地去为曹氏集团打工了。

　　多年后，司马懿的孙子司马炎建立晋朝，定都洛阳。西晋权贵追逐浮华生活，贪慕虚荣，攀比成风，好好的节日被他们弄得变了味。

　　《世说新语》里有个小故事：七月初七那天，有钱人刻意炫富，说是晒衣，晒的都是华贵的绫罗绸缎。魏晋名士阮咸(“竹林七贤”成员)瞧不起这种虚伪的做派，特意用竹竿挑起一件破旧的粗布短裤在院子里暴晒。有人对此感到纳闷，阮咸一翻白眼，给了一个令人无语的解释：“俺只是未能免俗，做做样子罢了。”

　　东晋有个叫郝隆的人，生性诙谐，比阮咸更出奇。阮咸好歹还晒晒衣裳装装样子，这家伙既不晒衣也不晒书，而是袒胸露腹地跑到大太阳底下，四仰八叉地躺下，大模大样地晒肚皮。

　　众人问他这是干啥，郝隆回答：“我是在晒我腹中的书。”

　　嗯，本人满腹才华，晒肚皮也就相当于晒书。别人说这种大话很欠揍，郝隆这么说大伙儿反而夸他幽默。史书里说，郝隆年轻时几乎无书不读，博学多识，有些人的书摆在书架上充门面，他的书则经过“消化吸收”被装进了肚子。

　　晒富不如晒书，晒书不如晒才华。腹有诗书气自华，有才气的人就是这么牛！(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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