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洛阳市举行获奖剧目展演 12万人次线上观看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:20

　　7月29日、30日晚，洛阳市“喜迎二十大 欢乐进万家”暨获奖剧目展演在河洛剧院举行，展演通过线下演出与线上直播同步进行，12万人次线上观看。

　　该活动由市委宣传部、市文联、市文广旅局、洛阳广播电视台主办，市戏剧家协会、市文联文艺志愿服务团承办。展演内容包括第五届中国(黄河流域)戏曲红梅大赛获奖选手参赛剧目、河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖选手参赛剧目、第十九届河南省少儿戏曲小梅花大赛获奖选手参赛剧目、梨园春戏迷擂台赛获奖选手参赛剧目等。

　　豫剧《花木兰》选段、豫剧《花打朝》选段、曲剧《小二姐做梦》选段、曲剧《包公辞朝》选段、曲剧《八件衣》选段、豫剧《红嫂》选段、豫剧《穆桂英挂帅》选段等20余个节目精彩呈现，受到现场及线上观众欢迎。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张新红）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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