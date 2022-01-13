今日洛阳晴天有分散性阵雨或雷阵雨 气温24℃到35℃

预计今天白天，洛阳全区多云间晴天，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，东南风2级到3级，气温24℃到35℃。

昨天，“桑拿天”发力，洛阳市区闷热感十分明显，虽然最高气温34℃，尚未达到高温标准，但最大相对湿度84%，给人的湿热感犹如在经历40℃以上的高温炙烤。

为什么实际气温不算高，给人的感觉却十分热，是因为天气预报不准吗？其实不是，天气预报中的气温是指1.5米高处百叶箱中空气的温度，而我们说的热其实是体感温度。体感温度是指人体实际感受到的空气温度，它受多种因素影响，如环境、湿度、风速、辐射、着装颜色、体质、城市“热岛效应”等，但主要因素有四项：一是温度，即天气预报的温度；二是湿度，在相同温度下，空气湿度小时我们会觉得相对舒服，空气湿度大时，我们就会大汗淋漓，眼下的“桑拿天”就是这样；三是风速，一定的风速会让人感觉空气在流动，身体散发的热量被吹离体表，即便温度较高，但仍会感觉比较干爽；四是辐射，太阳直接照射到人身上会使体表温度升高，站在树荫下就会觉得凉快些。

市气象台预报员介绍，洛阳目前正在经历的高温天气，具有持续时间长、影响范围广、相对湿度较大、昼夜温差小等特点。未来一周，周前期受副高摆动影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨天气，周中后期副高西伸加强，将出现35℃到37℃的高温闷热天气，部分地区体感温度将达到或超过50℃。

夏季强对流天气活跃，昨天洛宁、嵩县、栾川、伊川等地出现雷暴大风、冰雹、暴雨等短时强对流天气，栾川气象部门还发布了暴雨橙色预警。据市气象台分析，短期内受高空短波槽和西南气流的影响，预计今天白天，洛阳全区多云间晴天，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，东南风2级到3级，气温24℃到35℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云到晴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温24℃到36℃。

气象部门提醒，今明两天，虽然部分地区可能出现强对流天气，但大部分地区依然会十分闷热，大家要做好防暑降温措施，在户外活动时勤补水，尽量避开午后高温时段出行。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)