即日起至9月10日！洛阳市面向全市女性征集艺术作品

3日，记者从洛阳市妇联获悉，洛阳市妇联、洛阳市文联将联合举办“巾帼心向党 喜迎二十大”女子艺术精品展，现面向全市女性征集书画、文稿、剪纸等艺术作品。
3日，记者从洛阳市妇联获悉，洛阳市妇联、洛阳市文联将联合举办“巾帼心向党 喜迎二十大”女子艺术精品展，现面向全市女性征集书画、文稿、剪纸等艺术作品。
3日，记者从洛阳市妇联获悉，洛阳市妇联、洛阳市文联将联合举办“巾帼心向党 喜迎二十大”女子艺术精品展，现面向全市女性征集书画、文稿、剪纸等艺术作品。
(一)作品主题
突出喜迎二十大主题，弘扬伟大建党精神；讴歌党的光辉历程和丰功伟绩，抒发爱党爱国情怀，突出女性建功立业的昂扬进取精神；反映巾帼风采、巾帼力量、巾帼担当，弘扬社会主义核心价值观。
(二)征集时间
即日起至2022年9月10日
(三)征集对象
全市各界女性书画、剪纸及文学爱好者。
(四)作品要求
●书画作品
1.书法、绘画作品(篆书、草书需附释文)。
2.作品规格
书画作品尺寸一般为四尺整张竖式；绘画作品也可使用扇面(折扇、团扇两种)、镜面纸(圆形、方形两种)创作，折扇画芯长60厘米以内，高30厘米以内，团扇、圆形镜面纸、方形镜面纸画芯长50厘米*50厘米以内。
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