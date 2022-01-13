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洛阳将打造百亿级人工智能产业集群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 20:47

　　载体落地提速。由阿里云、黄河鑫堃与洛龙区联合打造的阿里云创新中心(洛阳)数智基地项目近日建设火热，有望在本月正式运行。

　　成果转化加快。在日前举行的洛阳科创成果直通车西工区(人工智能)专场中，6个总规模5.5亿元的成果转化和产学研合作项目顺利落地，加速推动人工智能和洛阳实体经济深度融合。

　　人工智能是加快战略新兴产业发展、构筑综合竞争优势的必然选择，根据《洛阳市人工智能产业集群发展实施方案》(下文简称《方案》)，洛阳将抢抓风口产业发展机遇，加快打造百亿级人工智能产业集群。

　　力争到2025年，打造百亿级人工智能产业集群

　　立足培养“未来人才”，日前省教育厅发布公示，拟确定洛阳师范学院与百度共建人工智能产业学院，力争通过3到5年时间，建成一批人工智能特色专业和人工智能特色产业学院，为全省数字经济高质量发展提供人工智能人才与智力支持。

　　根据《方案》，锚定百亿级产业发展目标，洛阳将抓住人工智能风口产业关键环节，推动人工智能和洛阳实体经济深度融合，打造国内具有一定影响力的人工智能产业基地，力争到2025年——

　　产业发展初具规模。在智能机器人等若干重点细分领域形成技术优势，引进培育一批具有竞争力的人工智能领军企业，人工智能产业规模突破100亿元，初步形成以涧西区为核心载体，洛龙区、西工区等多点支撑的发展格局。

　　创新能力明显增强。聚焦“两基地、三载体”，依托龙门实验室等新型研发机构及重大创新平台，在人工智能基础设施等方面实施重大科技项目10项，突破关键核心技术30项。

　　产业支撑更加有力。人工智能算力达到50P，工业互联网标识解析体系二级节点标识注册量突破3000万条，重点工业应用场景取得重要进展，人工智能发展环境和基础设施得到完善。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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