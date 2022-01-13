老城区洛浦街道养老服务中心月底完工

3日，在位于老城区龙光路与状元红路交叉口揽翠城西侧，洛浦街道办事处养老服务中心项目正在加紧推进。按照计划，该项目将于月底完工。
3日，在位于老城区龙光路与状元红路交叉口揽翠城西侧，洛浦街道办事处养老服务中心项目正在加紧推进。按照计划，该项目将于月底完工。
3日，在位于老城区龙光路与状元红路交叉口揽翠城西侧，洛浦街道办事处养老服务中心项目正在加紧推进。按照计划，该项目将于月底完工。
该养老服务中心总建筑面积2000平方米，分为上下三层，地上两层为养老服务区，一层设置有招待大厅、餐厅，二楼主要为养老用房，可提供50个床位。负一层为休闲娱乐区，设置有康复健身室、医疗室、理疗室、棋牌室、阅览室以及便民服务中心等。走进该养老服务中心，扶手、轮椅升降平台、各种健身器材应有尽有，处处体现着适老化。
洛浦街道有关负责人表示，将持续完善该养老服务中心的服务设施，推动市场化运作，拓展老年人服务领域，满足老年人群体的服务需求，实现社会效益与经济效益双赢。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李世平 文/图)
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