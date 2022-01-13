洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区公办中小学体育场地将对公众开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 20:26

　　记者刚刚从洛阳市瀍河区获悉，瀍河区全部公办中小学的操场、各类球场、田径跑道等体育场地，将在双休日、国家法定节假日的8点半至20时对外免费开放，满足市民的运动健身需求。

　　据了解，开放期间，如遇学生假期在校开展活动，首先将保证学生的正常学习和活动，学校运动场地将暂停对外开放；若无活动学校场地会正常对市民开放。市民入场时须严格落实疫情防控措施，并遵守学校各项管理规定。

　　近期，瀍河区积极整合利用学校体育资源，提高学校体育场馆利用率，满足广大人民群众的健身需求，促进全民健身事业繁荣发展。

　　具体名单如下：

　　洛阳市第四中学

　　洛阳市第十一中学

　　洛阳市第二十四中学

　　洛阳市第三十六中学

　　洛阳市第四十五中学

　　洛阳市第五十二中学

　　洛阳市第五十四中学

　　瀍河区实验学校

　　瀍河回族区巨龙小学

　　瀍河区第一实验小学

　　瀍河区第二实验小学

　　瀍河区第三实验小学

　　瀍河区下园小学

　　瀍河区北窑回民小学

　　瀍河区东关回民小学

　　瀍河区东新安街小学

　　瀍河区外语实验小学

　　瀍河回族区新建小学

　　瀍河区五处小学

　　瀍河区马坡回民小学

　　瀍河区君河湾小学

　　瀍河区北窑回民小学

　　瀍河区机车小学

　　白马寺第三实验小学

　　（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 许红丽 时义乐）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 楼顶999盆多肉 预示他们的爱情“久久久”
  • 洛阳：以科技创新带动产业升级
  • 洛阳市第六中学南校区将进行合并是真...
  • 特金奖！洛阳这一幼儿园舞蹈获全国大奖
  • 洛阳应天门“上线”网红七夕“斑马线”
  • 杭州-洛阳-西宁航线正式开通
  • 忘我工作，焦裕禄长板凳当床睡了50多...
  • 瀍河区启明中学今年秋季学期投用
  • 2022年度河洛青年人才托举工程项目公布
  • 冲刺！新伊高速预计年底建成通车
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    烟雨古城旗袍韵

    只有河南 戏剧幻城

    晨练

    清爽夏日王府竹海
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605