瀍河区公办中小学体育场地将对公众开放

记者刚刚从洛阳市瀍河区获悉，瀍河区全部公办中小学的操场、各类球场、田径跑道等体育场地，将在双休日、国家法定节假日的8点半至20时对外免费开放，满足市民的运动健身需求。

记者刚刚从洛阳市瀍河区获悉，瀍河区全部公办中小学的操场、各类球场、田径跑道等体育场地，将在双休日、国家法定节假日的8点半至20时对外免费开放，满足市民的运动健身需求。

据了解，开放期间，如遇学生假期在校开展活动，首先将保证学生的正常学习和活动，学校运动场地将暂停对外开放；若无活动学校场地会正常对市民开放。市民入场时须严格落实疫情防控措施，并遵守学校各项管理规定。

近期，瀍河区积极整合利用学校体育资源，提高学校体育场馆利用率，满足广大人民群众的健身需求，促进全民健身事业繁荣发展。

具体名单如下：

洛阳市第四中学

洛阳市第十一中学

洛阳市第二十四中学

洛阳市第三十六中学

洛阳市第四十五中学

洛阳市第五十二中学

洛阳市第五十四中学

瀍河区实验学校

瀍河回族区巨龙小学

瀍河区第一实验小学

瀍河区第二实验小学

瀍河区第三实验小学

瀍河区下园小学

瀍河区北窑回民小学

瀍河区东关回民小学

瀍河区东新安街小学

瀍河区外语实验小学

瀍河回族区新建小学

瀍河区五处小学

瀍河区马坡回民小学

瀍河区君河湾小学

瀍河区北窑回民小学

瀍河区机车小学

白马寺第三实验小学

（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 许红丽 时义乐）