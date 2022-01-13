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环青海湖国际公路自行车赛 洛阳选手夺得赛段冠军【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 19:16

 

　　3日傍晚，第二十一届环青海湖国际公路自行车赛结束第八赛段争夺，22岁洛阳选手李博安发挥稳定，夺得该赛段冠军，创下洛阳选手在该项赛事中的最好成绩。

李博安（中）在领奖台上

　　据介绍，李博安2014年9月进入洛阳市体育运动学校，在洛阳训练期间，获得过21次河南省自行车冠军赛及锦标赛冠军。2017年11月进入河南省自行车队训练。2018年，在中国场地自行车联赛第一站比赛中获得青年团体追逐赛冠军、全能赛亚军，获得2018年全国青年场地自行车锦标赛男子全能赛冠军、2018年场地自行车亚洲杯男子团体追逐赛季军。2021年代表河南省参加第十四届全运会。获得2021年环青海湖国际公路自行车赛最佳青年车手。2022年经选拔进入国家场地自行车队。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王彦文 文/图/视频)(图片视频由校方提供)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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