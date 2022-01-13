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洛阳八旬老人李恒昭：初心不改 捐款20余年助力寒门学子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 19:05

　　8月3日上午，李恒昭老人早早来到洛报爱心帮扶中心，他衣着朴素，身着军绿色短袖，拿着一个白色老年机。还没等记者询问，他就熟练地从白色帆布包里拿出了用报纸包着的12000元。“我想资助寒门励志学子上学。”李恒昭老人坚定地说。

　　在接下来的交谈中，记者了解到，李恒昭老人于1955年入伍当兵，1992年退休至洛阳，今年已有86岁高龄。老人虽已到了耄耋之年，可看起来依旧精神矍铄。

　　“我上初中时每月伙食费7块钱，当时国家补助我2.5块钱，一直到我毕业。”李恒昭激动地说。就是这份恩情让老人记了大半辈子。在毕业入伍后，每当国家发生灾情，捐款箱前总能看到李恒昭的身影。退休之后，他更是积极参与各种公益活动。不管是希望工程还是洛报爱心帮扶中心组织的公益活动，他从不缺席。自1994年到2022年他共资助100多位学生，共捐献爱心款20余万元，帮助这些寒门励志学子圆了大学梦。

　　随后，李恒昭向记者询问起今年励志学子们的情况，有一位女孩引起了老人的关注，该女生身残志坚、品学兼优，却因为家庭经济情况与心仪学校失之交臂，不得不去一个学费较低的大学为家庭减轻负担。李恒昭惋惜不已：“我今年的钱你们捐一部分给她，明年我会联系她继续捐赠。”说着老人从帆布包里取出一个本子还有一支笔，戴上眼镜，翻看着这位女生的资料，边看边把女生的基本信息记在他的本上。

　　李恒昭翻看寒门励志学子资料

　　“国家复兴需要科学，科学需要人才，我也算是老了对国家复兴，民族振兴做出一些贡献。”李恒昭老人笑起来暖如春风，他希望学子们进入大学后能够保持积极向上的学习态度，学会自立自强，早日成为有理想、有本领、有担当的祖国栋梁，为国家富强和民族复兴贡献一份青春力量。

　　扫描二维码下载2022阳光助学申请表

　　爱如涓涓细流汇成大海。近期已有不少寒门学子向洛报爱心帮扶中心提供申请助学材料，也有社会各界爱心人士源源不断地帮助他们。希望有更多的爱心人士和团体像李恒昭一样帮助寒门励志学子。无论你是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。

　　爱心人士和爱心单位捐款途径如下：

　　户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

　　开户行：交通银行洛阳分行营业部

　　（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 实习生 陈言真 白晓晔 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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