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洛阳与西北农林科技大学合作再结硕果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 18:38

　　记者从3日在洛阳市人社局召开的西北农林科技大学访企拓岗座谈会上获悉，该校与洛阳签订协议，在洛阳设立“西北农林科技大学乡村振兴人才工作站”，中国一拖集团等三家企业成为该校学生就业实习基地。

　　在座谈会上，洛阳市委组织部、市人社局等相关负责人分别介绍洛阳市选调生培养、事业单位招聘以及人才政策等情况，相关企业发布用工需求，在洛工作的西北农林科技大学校友进行交流发言。

　　会上，西北农林科技大学与中国一拖集团有限公司、中色科技股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司3家企业签订学生就业实习基地协议并举行授牌仪式，三家企业成为该校学生就业实习基地。西北农林科技大学还与洛阳签订了乡村振兴人才工作站协议书。根据协议，该校在洛阳建立“西北农林科技大学乡村振兴人才工作站”，及时发布洛阳人才需求信息，并择优推荐学生到洛阳相关单位实习和就业；择时举办专场招聘会，为洛阳招才引智搭建平台；组织推荐优秀研究生到洛阳的企业、实验室、博士后工作站开展就业实践。洛阳将及时向该校提供本市域用人单位当年的高层次人才需求岗位信息，为该校学生实习、就业提供便利。

　　西北农林科技大学地处陕西杨凌，是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校，首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。目前，已发展为全国农林水学科最为齐备的高等农业院校。

　　西北农林科技大学校党委常务副书记邬小撑、洛阳市政府党组成员贺敏等参加座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 董炎彬 吴文文 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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