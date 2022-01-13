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冲刺！新伊高速预计年底建成通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 18:38

　　8月2日，洛阳市宜阳县天气闷热，但新伊高速建设正酣。

　　“往左边来点，对准”“慢点倒车”……昨日中午，新伊高速下穿郑西高铁项目建设现场一派忙碌景象。一辆大型运载车正小心翼翼地倒车——车上装有一块重达近百吨的预制梁，车后是一台架桥机，司机要一边倒车一边修正角度，保证将预制梁放在架桥机正中间。

　　自2017年项目启动以来，新伊高速一直备受关注。目前，该项目建设进入冲刺阶段，预计今年年底建成通车。中铁上投新伊高速工程指挥部最新资料显示，截至7月底，新伊高速项目累计完成投资86.99亿元，占总投资95.26亿元的91.3%；隧道工程完成100%，路基工程完成99%，桥梁工程完成94%，涵通工程完成99%，路面、机电、交安、绿化工程正加紧推进。

　　作为河南高速公路“双千工程”“13445工程”重点项目、连霍二广高速联络线，全长81.2464公里的新伊高速起自新安，经宜阳止于伊川，连接连霍、郑卢、洛栾、二广、G310、S240等高速公路、国省干线公路，穿越陇海铁路、郑西高铁等铁路，跨越洛河、伊河等河流，是未来我市“第二绕城高速”的重要组成部分。因此，跨路多、涉河多是项目的最大特点，也是项目的难点。

　　新伊高速郑西高铁大桥共12跨，全长365.98米，为全线控制性工程之一，下穿高铁更是项目全线能否按时建成的关键所在。

　　“仅用时半年就完成了施工的全部前置要件。”中铁(河南)新川高速公路有限公司相关负责人介绍，中国中铁涉铁路工程建设经验丰富，因此针对该大桥多次专题梳理施工图设计、代建手续办理以及监理、施工单位招标等。目前，该大桥左幅的1—12跨已经贯通，8月中旬右幅也将贯通。

　　柳泉枢纽互通式立交与郑卢高速交叉，全长1.6公里，是“T型+喇叭式”互通立交，共设九条匝道。

　　“目前主体已经完工，配套设施正在建设。”该负责人介绍，自开工之初，他们先后进行郑卢高速天桥爆破拆除、拼宽桥架梁等一系列施工，还针对实际地质情况动态优化边坡防护、绿化，目的是打造“绿色高速”。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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