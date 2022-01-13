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请配合！洛阳这项调查样本户要轮换，可能与你有关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 18:38

　　记者3日从国家统计局洛阳调查队获悉，2022年洛阳市住户调查大样本轮换工作正式启动，洛阳市将有近2000户居民成为新一轮调查样本户。如果您被抽取为调查样本，请积极配合，您的家庭收支记录，将为全市居民可支配收入、生活消费等民生大数据提供重要参考。

　　什么是住户调查大样本轮换？

　　国家统计局洛阳调查队相关负责人介绍，住户调查是国家一项重要的民生调查，已有近70年的历史，一批又一批的调查户积极参与、辛勤奉献，用一笔笔鲜活的数据记载民生改善史，用一本本家庭小账本汇聚民生大国情。

　　该调查是通过调查员入户访问和住户记账方式，调查城乡居民收入、支出、居住环境等生活状况。调查产生的全体居民及城乡居民人均可支配收入数据，是国家和各级党委政府制定民生政策、评估政策效果的重要依据，是各地研究高质量发展、乡村振兴和共同富裕的重要支撑，是有关部门制定最低生活保障、最低工资、法律赔偿等标准的重要数据来源。

　　为防止住户调查样本老化，减少人口流动与城乡范围变化带来的影响，确保样本代表性和调查数据质量，调查样本每5年轮换一次。洛阳现有住户调查记账户2060户，已连续使用5年，这些样本将在2022年全部轮换。

　　新样本是如何抽取的？我的家庭有可能被抽到吗？

　　洛报融媒记者了解到，本次样本轮换工作将分5个阶段完成，前期国家统计局已经完成了抽样框核实和调查小区的抽取。8月，我市将全面进入现场调查阶段，具体是落实抽中调查小区、编制住宅名录表、开展入户摸底并抽选住户样本；10月底前，完成调查户落实和开户调查工作；11月底前，指导调查户完成一个月试记账，12月1日开始正式记账。

　　样本轮换过程中，每个常住家庭都有可能参与。国家统计局洛阳调查队相关负责人介绍，记账户样本的抽选是国家统计局按照科学的抽样方法随机抽取的，既有城镇家庭，也有农村家庭；既有高收入户，也有低收入户；既有本地的家庭户，也有外来的农民工。此外，一旦某个住宅被抽中，就不能随意更换，否则将影响调查样本的代表性，调查数据就无法准确反映当地的情况。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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