洛阳积极开展“护苗”行动为快乐暑假护航

“警惕侵权盗版，清除不良信息，发现相关信息及时告诉家长和老师，共同营造健康文明的阅读环境……”近日，洛阳市洛龙区香山小学组织开展“绿书签进校园”活动，通过学生代表宣誓等方式，引导少年儿童绿色阅读、健康成长，自觉远离和抵制有害出版物。

“警惕侵权盗版，清除不良信息，发现相关信息及时告诉家长和老师，共同营造健康文明的阅读环境……”近日，洛阳市洛龙区香山小学组织开展“绿书签进校园”活动，通过学生代表宣誓等方式，引导少年儿童绿色阅读、健康成长，自觉远离和抵制有害出版物。

连日来，洛阳市“扫黄打非”工作小组办公室在全市部署开展暑期“护苗”集中行动，以诵读经典、快乐成长、健康成长为主题，广泛开展经典诵读活动，推动“护苗”行动与全民阅读、书香洛阳、文明实践活动深度融合，协力营造健康文明、和谐有序的社会文化环境。

汝阳县城关镇杜康社区组织开展“非遗传承手工剪纸”暑期公益课堂活动

瀍河区北窑街道金家街社区依托儿童之家、红色驿站、邻里之家等，组织大学生志愿者提供作业辅导、手工制作等服务，为辖区少年儿童提供免费托管服务，努力让孩子开心、家长放心；汝阳县城关镇杜康社区组织开展“非遗传承手工剪纸”暑期公益课堂活动，让孩子们真切感受传统文化魅力；孟津区城关镇寨沟社区通过在农家书屋内组织开展“快乐周末读书分享会”，培养少年儿童多读书、善读书、读好书的阅读习惯，促使更多孩子通过阅读净化心灵、提升自我……

洛阳市“扫黄打非”工作小组相关负责人介绍，保护未成年人健康成长是“扫黄打非”工作的重要职责之一，由于工作成绩突出，去年洛阳市“扫黄打非”工作小组办公室获评全国“扫黄打非”先进集体。今年以来，洛阳聚焦护航未成年人健康成长，持续深入推进“护苗”行动，集中开展了一批主题突出、特色鲜明、内涵丰富的活动。下一步，洛阳将聚焦网络主战场，深化“护苗”行动，扎实推进“护苗”工作站、“护苗”宣教基地建设，为保护未成年人健康成长营造良好社会文化环境。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王静 文/图）