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洛阳市人民检察院召开党组(扩大)会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 洛阳网 2022.08.03 18:55

　　8月2日，洛阳市人民检察院召开党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神，研究贯彻落实举措。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

　　会议指出，习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话，是未来一个时期党和国家事业发展的大政方针和行动纲领，是我们做好一切工作的最高指南。市委书记江凌用“四个必须”，对全市广大党员干部认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神提出了明确要求。全市检察机关要按照上级部署，迅速掀起学习热潮，统一思想认识、凝聚工作合力，真正把学习成果转化为干事创业的思路举措和实际成效，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　会议强调，要进一步保持政治清醒。要始终保持政治敏感性，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移做到“两个维护”。要把服务保障党的二十大胜利召开作为首要政治任务，全面落实防风险、保安全、护稳定各项措施，着力营造安全稳定的政治社会环境。

　　要进一步坚定道路自信。要坚定走好中国特色社会主义法治道路，始终保持政治定力，做好司法办案环节意识形态风险防范，走好党绝对领导下的中国特色社会主义检察道路。要充分发挥检察职能，坚决履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定的政治责任。

　　要进一步树牢群众观点。要牢记党的宗旨，坚持人民至上、以人民为中心，用心办好群众身边“小案”，用情做好检察为民实事。要切实把释法说理融入案件办理全过程，通过能动履职不断增强群众获得感、幸福感、安全感，使我们党的长期执政基础坚如磐石。

　　要进一步提振精神状态。要不断更新司法理念，着力提升检察监督能力，推动为大局服务、为人民司法不断取得新成效。要锚定“争先进、创一流”目标，务实重干，久久为功，以更优检察履职推动检察工作高质量发展，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强保障。

　　要进一步坚持全面从严治检。要时刻牢记全面从严治党永远在路上，深刻认识全市检察机关党风廉政建设和反腐败斗争面临的形势任务，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制，推动全面从严治检向纵深发展。

　　会上，市检察院班子成员围绕学习心得体会，结合工作实际和岗位职责，进行了现场交流发言。市检察院班子成员和各部门负责人参加会议。(周晓东 刘晗)
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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