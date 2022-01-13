缝出邻里情！洛阳75岁老人“爱心缝补站”当“站长”

“李阿姨，我这条裤子裤腰有点紧了，麻烦你给我改改吧。”3日上午，家住涧西区中泰花城社区的陈玲玲提着一个袋子走进了“李阿姨爱心缝补站”，对正戴着老花镜、踩着缝纫机的“李阿姨”说。

“李阿姨，我这条裤子裤腰有点紧了，麻烦你给我改改吧。”3日上午，家住涧西区中泰花城社区的陈玲玲提着一个袋子走进了“李阿姨爱心缝补站”，对正戴着老花镜、踩着缝纫机的“李阿姨”说。“李阿姨”闻声笑着点了点头，示意她把裤子放在工作台上“排队”，“这几天活儿多，你不急着穿吧？”

“李阿姨”名叫李花竹，今年75岁，是中泰花城社区的老住户，也是“李阿姨爱心缝补站”的站长。平日里，社区居民若有衣物、被套等的缝补需要，都可在这里获得免费服务。

“没啥，大家都是邻居，相互帮忙是应该的。”说起帮人免费做缝补的初衷，李花竹说她的想法就是这样简单，之前疫情居家隔离时，一些邻居给她家送过水果蔬菜，她一直感激在心，一直想找机会也为大伙儿“做点儿事”，后来无意中发现不少邻居都有缝补需要，她就干脆将自家的缝纫机、电熨斗等搬到社区邻里中心，在这里集中为大家服务，时间长了，“李阿姨爱心缝纫站”也就应运而生了。

73岁的李秋实此前曾是李花竹的“顾客”，改衣服、缝被套、接裤长……她经常来找李花竹帮忙。随着“李阿姨爱心缝补站”在社区的名气越来越大，和李秋实一样来找李花竹的人也越来越多，有时看到李花竹忙不过来，李秋实就会直接上手给她打打下手，时间长了，她顺其自然地就成了“李阿姨爱心缝补站”的另一个“李阿姨”。

“秋实是我的好帮手，我们队里超过一半的志愿者都是我之前的服务对象。”李花竹一边说一边忙着手里的活儿，近三年来，已有超过20名志愿者主动要求加入“李阿姨爱心缝补志愿队”，这让她感动，也让她更加坚定地想把公益缝补这项志愿服务做好，“我们这些志愿者志同道合，大家在一起老有所乐！”

中泰花城社区党委书记贾永慧介绍，自2020年“李阿姨爱心缝补站”正式入驻社区新时代文明实践站至今，“李阿姨”团队完成衣物缝补超1000件，在社区中老年人中获得了好口碑，目前，“李阿姨爱心缝补志愿队”已成为社区志愿服务品牌的金字招牌，在李花竹等人的带领和影响下，社区还在此群众基础上衍生成立了老年染发互助服务队、旧衣旧物置换服务队等，从真正惠民、便民的小切口入手，持续提升社区居民的幸福感、获得感。

虽然今年已75岁，但在李花竹看来，年龄只是数字，和很多年轻人一样，她想做的事情还有许多，脑子里不断翻涌的想法也从未停止。按照李花竹的计划，接下来，她还将立足“李阿姨爱心缝补站”设立“公益服装小超市”——居民谁有闲置的衣物都可以送来这个小超市，由“李阿姨爱心缝补志愿队”负责旧衣的缝补和清洗，完成这两项工作后，这件衣服将重新挂上“公益服装小超市”，若有居民看中这件衣服且尺码合适，可免费穿走，以此实现旧物的二次利用。“我敢想，也能做。”李花竹说，能为他人送暖、亮光，是一种别样的幸福。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 韩悦）