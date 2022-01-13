8月4日晚八点半，应天门灯光秀加播“七夕专场”

今天上午，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，七夕当晚即4日晚八点半，应天门将加播一场投影秀，与以往的灯光秀内容相比，“七夕专场”灯光秀画面将围绕告白、浪漫主题加入更多洛阳元素。

今天上午，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园了解到，七夕当晚即4日晚八点半，应天门将加播一场投影秀，与以往的灯光秀内容相比，“七夕专场”灯光秀画面将围绕告白、浪漫主题加入更多洛阳元素。

应天门相关负责人介绍，届时，神都仙女团也将现身活动现场进行精彩国风快闪表演，50台无人机也将齐聚隋唐洛阳城景区上空拼组七夕文字、爱心形状。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图）（图片为设计效果图）