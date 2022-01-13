孟津区首届社区音乐节激情上演

“作为一名音乐爱好者，我希望用自己的热情带动更多喜欢音乐的朋友加入我们，为新时代群众文化活动添彩。”8月2日，在孟津区桂花社区广场上，音乐爱好者黄家骏在演出后说。

“作为一名音乐爱好者，我希望用自己的热情带动更多喜欢音乐的朋友加入我们，为新时代群众文化活动添彩。”8月2日，在孟津区桂花社区广场上，音乐爱好者黄家骏在演出后说。

在位于休闲广场的社区音乐节上，街舞表演、吉他弹唱、架子鼓演奏……演出者不仅现场与观众进行互动，还开启了线上直播，氛围浓厚热闹。

为进一步提升文明城市气质，焕发城市青春活力，日前，孟津区举办首届社区音乐节，积极引导文化艺术爱好者和民间艺人开展街头文化交流、互动互学活动，更好地推动社区文化建设，丰富群众文化生活，展现城市活力魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 董洁 文/图）