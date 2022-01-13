洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区首届社区音乐节激情上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.03 16:01

　　“作为一名音乐爱好者，我希望用自己的热情带动更多喜欢音乐的朋友加入我们，为新时代群众文化活动添彩。”8月2日，在孟津区桂花社区广场上，音乐爱好者黄家骏在演出后说。

　　在位于休闲广场的社区音乐节上，街舞表演、吉他弹唱、架子鼓演奏……演出者不仅现场与观众进行互动，还开启了线上直播，氛围浓厚热闹。

　　为进一步提升文明城市气质，焕发城市青春活力，日前，孟津区举办首届社区音乐节，积极引导文化艺术爱好者和民间艺人开展街头文化交流、互动互学活动，更好地推动社区文化建设，丰富群众文化生活，展现城市活力魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 董洁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显与中建七局总经理孙晓惠举行工...
  • 楼顶999盆多肉 预示他们的爱情“久久久”
  • 洛阳：以科技创新带动产业升级
  • 洛阳市第六中学南校区将进行合并是真...
  • 特金奖！洛阳这一幼儿园舞蹈获全国大奖
  • 洛阳应天门“上线”网红七夕“斑马线”
  • 忘我工作，焦裕禄长板凳当床睡了50多...
  • 杭州-洛阳-西宁航线正式开通
  • 2022年度河洛青年人才托举工程项目公布
  • 瀍河区启明中学今年秋季学期投用
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    烟雨古城旗袍韵

    只有河南 戏剧幻城

    晨练

    清爽夏日王府竹海
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605