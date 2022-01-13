洛阳市第六中学南校区将进行合并是真的吗？老城区回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳市第六中学南校区将进行合并，这是真的吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳市第六中学南校区将进行合并，这是真的吗？如果没有了南校区，北校区是否能够容纳那么多学生？

老城区回复：经了解，一、城隍庙遗址恢复是洛阳市古城改造的一个重要项目，而洛阳市第六中学地处城隍庙遗址之上，所以洛阳市第六中学会在不影响教育教学的前提下有序分批迁移；二、老城区教体局已协调将马市街小学校区调整给六中作为洛阳市第六中学寄宿部校区，以缓解校园场地的不足；三、经老城区教体局协调帮助，洛阳市第六中学北院也已进行了调整合并，目前所有师生都已经安顿好，北院足以满足目前所有学生就读和教师办公；四、学校非常重视每一个孩子的身体健康和心理健康，也会时刻关注每一个影响孩子学习的因素，请家长放心。

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