特金奖！洛阳这一幼儿园舞蹈获全国大奖

“爸爸说，要在蓝天上搭建一座长长的钢铁长城来守护我们美好的家园。我以后也要成为和他们一样的，了不起的航空人！”伴随着稚嫩的童声，近日，一群来自洛阳的小朋友们表演的原创舞蹈在央视舞台上大放异彩，荣获“舞蹈世界”第七届电视舞蹈大赛全国总决赛特金奖。

“爸爸说，要在蓝天上搭建一座长长的钢铁长城来守护我们美好的家园。我以后也要成为和他们一样的，了不起的航空人！”伴随着稚嫩的童声，近日，一群来自洛阳的小朋友们表演的原创舞蹈在央视舞台上大放异彩，荣获“舞蹈世界”第七届电视舞蹈大赛全国总决赛特金奖。

这是来自中国空空导弹研究院幼儿园的舞蹈《小小航空梦》，22名平均年龄只有6岁的孩子，用她们可爱的动作、灵动的表情，讲述着航空人逐梦蓝天的执着追求，在央视舞台上用童真的方式来传播航空文化、播撒航空种子，让更多的人看到蓝色梦想。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 通讯员 钟子才）（图片由“舞蹈世界”第七届电视舞蹈大赛组委会提供）